Manisa’da 30 milyon TL’lik çevreci yatırımın çalışmalarına başlandı

Evsel nitelikli atık suların çevre kirliliğine yol açmaması için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, 30 milyon TL yatırımla inşa edeceği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde inşa çalışmalarına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde çevreci yatırımlarına devam ediyor. Atık su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışan MASKİ, önemli bir adım daha attı. Sarıgöl ilçesine inşa edilecek 30 milyon TL’lik atık su arıtma tesisinde de inşa çalışmalarına başlandı. Tesiste ilk olarak 4 kilometrelik kollektör hattı döşeme işi ve idari bina imalatına başlandı. Çevreci tesis 41 bin kişilik eşdeğer nüfusa hitap edecek. Yıllık 1 milyon 800 bin metreküp atık su arıtımı yapılacak tesis ile atık sular sağlıklı bir şekilde doğal ortama deşarj edilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl’e verdikleri atık su arıtma tesisi sözünü yerine getirme noktasında çalışmaların başladığını ifade ederek, “Manisa’mız 17 ilçesiyle büyüyen ve sürekli gelişen bir şehir. Amacımız bu büyümeyi daha da yukarı çekip, ilimizi Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri konumuna getirmek. Bu büyüyen şehirlerimizin sağlıklı ve temiz bir çevreye sahip olmasını sağlamak için de önemli adımlar atıyoruz. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerine 315 milyon TL yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde 217 milyon metreküp atık suyu sağlıklı bir şekilde bereketli havzalarımıza deşarj ettik. Sarıgöl’de çalışmalarına başladığımız tesis de en önemli çevreci yatırımlarımızdan biri. İlimiz genelinde atık su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışıyoruz. İnşallah Demirci, Selendi ve Köprübaşı’na da atık su arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre, daha yaşanabilir bir Manisa bırakma gayesi içerisindeyiz. Hemşerilerimizin daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.