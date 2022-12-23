Manisa’da 30 eğitim binasının yapımı devam ediyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıda Manisa’da gerçekleştirilen eğitim yatırımları değerlendirildi. Vali Karadeniz 2022 yılında 24 işin tamamlandığını 30 işin ise yapımının devam ettiğini açıkladı.

Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığını yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Nihat Kaynar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgililer katıldı.

“Eğitim alanında 30 projenin yapımı devam ediyor”

Toplantıda, 2022 yılında devlet eliyle ve hayırseverlerin sağladığı katkılarla 186 derslikli 12 okul, 100 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon, 7 kapalı spor salonu ile 4 atölyenin yapımının tamamlanarak Manisa’ya kazandırıldığını ifade eden Vali Karadeniz, 333 derslikli 28 okul, 200 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon, 1 spor salonu, 2 atölye ve 1 Halk Eğitim Merkezi dahil olmak üzere toplam 30 projenin yapım işinin de devam ettiğini söyledi.

Manisa’nın deprem bölgesinde olması sebebiyle okullardaki depreme dayanıklılık tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Vali Karadeniz, 2022 yılında güçlendirme yapılması öngörülen 7 okulda güçlendirme çalışmasının tamamlandığını 8 okulda ise çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Eğitim alanında yapılan yatırımların önemli olduğunu da söyleyen Vali Karadeniz, “Manisa, eğitim yatırımları konusunda iyi bir yerde buna hayırseverlerimizde önemli katkılar sağlamaktadır. Öğrencilerimiz için daha sağlıklı ve güzel bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Toplantıda, 70 eğitim binasında tamamlanan bakım-onarım çalışmaları ile 22 eğitim binasında devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verilirken, 2022 yılı itibariyle 91 eğitim binasının katı yakıtlı kalorifer sisteminden doğalgaz sistemine dönüşümlerinin tamamlandığı belirtildi.

116 derslikli 6 okul ve 200 öğrenci kapasiteli 1 pansiyon yapım işinin ihale aşamasında olduğunun belirtildiği toplantıda, 469 derslikli 46 okul, 350 öğrenci kapasiteli 2 pansiyon, 1 çok amaçlı salon ve 11 atölye binasının proje çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğu ve 2023 yılında ihale süreçlerinin başlayacağı bilgisi verildi.