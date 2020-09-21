Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, AKHİSAR-SALİHLİ KARAYOLUNDA HELİKOPTER İLE YAPTIĞI TRAFİK DENETİMİNDE KURAL İHLALİ YAPAN 30 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar-Salihli Karayolunda helikopter ile yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 30 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Salihli Karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 14.00 - 16.00 saatleri arasında; 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi ve 5 jandarma asayiş timi 38 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda 579 araç kontrol edilirken, kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 30 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.
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