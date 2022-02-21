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Manisa’da 3 dernek Azerbaycanlı öğrenciler ile kahvaltıda buluştu

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği pandemi sonrasında ilk toplantısında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyelerini kahvaltıda ağırladı.

MANİSA 21.02.2022, 14:18
Manisa’da 3 dernek Azerbaycanlı öğrenciler ile kahvaltıda buluştu

Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği pandemi sonrasında ilk toplantısında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyelerini kahvaltıda ağırladı.

Ortak kültürün pekiştirilmesi ve birlikte yapılabilmesi muhtemel projelerin konu edildiği kahvaltı programında Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın, katılım sağlayan Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk Hoşgül’e ve ekibine, Manisa Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) temsilcisi Elmir İsmailzade’ye ve ekibine ayrıca teşekkür etti.

Pandemi dolayısıyla bir araya gelemediklerini, pandeminin biraz gücünü kaybetmesi ile etkinliklere başlama kararı aldıklarını ifade eden Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Aydın İlk toplantılarında Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği olarak, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Azerbaycanlı öğrencilere de hitap eden Aydın, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz hoş geldiniz, sizler bu ülkenin fahri elçilerisiniz. Azerbaycan ile ilgili, Türkiye’de ki yaşam biçiminizi ve burada yaşadıklarınızı ülkenize siz aktarıyorsunuz. Kardeş ülke olduğumuzu biliyorsunuz sizleri çok seviyoruz. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği de bizim kardeş derneğimizdir. Sizlerle bir arada olmanın sevinicini yaşıyoruz. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin de bu sıcak buluşmada bizler ile bu anı paylaşmalarından onur duyuyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş, “Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneğinin kahvaltısında bir araya geldik, aynı zamanda Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneğinin Onursal Başkanlığı görevini yürütmenin onurunu taşımaktayım. İsmail Aydın Beyefendinin şehit ailelerimize ve gazilerimize göstermiş olduğu ilgi ve alakası bizleri çok mutlu ediyor. Bu günde onun çağrısı üzerine burada olmaktan gurur duyduğumu ifade ediyorum. Ayriyeten bugün burada Azerbaycanlı kardeşlerimizi görüyorum başkanımız burada. Biz tek millet iki devlet olarak birbirimizi görüyoruz. Millet olma ve dayanışma kaidesini aklımızdan çıkarmamamız ve bu minvalde ilerlememiz gerekiyor. 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Karabağ bölgesi, Hocalı kasabasında birçok Türk’e soykırım yapmıştır, bunları öne çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Yerli ve milli olgusunun önemine dikkat çeken ve Ermenistan’ın Karabağ bölgesini işgal ettiğini söyleyen Başkan Taydaş, “Ermenistan, Azerbaycan’a ait bu topraklara işgalci bir güç olarak girmiş ve buradaki Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizi, karındaşlarımızı şehit etmişlerdir, soykırım yapmışlardır. Daima güçlü olmak yerli ve milli konusunda ilerlemek gerektiği kanaatindeyim. Türkiye kardeş ülke Azerbaycan’a vermiş olduğu destekle Ermenistan’ın gerçekleştirmiş olduğu işgale son vermiştir ve tekrardan Azerbaycanlı kardeşlerimize Karabağ bölgesi iade edilmiştir. Burada Türkiye’nin çok büyük önemi ortaya çıkmıştır. Bir ülke için dışa bağımlı olmadan, yerli ve milli konusunun geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu kahvaltıda Azerbaycanlı kardeşlerimizin olması bizim için ayrı bir öneme sahiptir” dedi.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Şentürk Hoşgül ise, “Düzenlenen kahvaltı programının gençlerimize yönelik olması bizleri ayrıca mutlu etti. Tek millet, iki devlet olmanın küçük bir örneği olan bu kahvaltının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Hoşgül, Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulunu 25 Şubat’ta Fatih Sergi Salonunda yapılacak olan Hocalı Katliamı Fotoğraf Sergisine de davet etti.

Yerel basının sorunları gündeme geldi

Toplantıda Yerel Basının sorunlarına da dikkat çeken Aydın, “Türkiye’de yerel basın bitti. Yerel basını tekrar canlandırmanın mutlaka yollarını bulacağız. Yerel basına önem verilmesi gerekiyor. Yerel basının sorunlarını biliyoruz çözüm önerilerini de söylüyoruz, bunlar zor şeyler değil. Kadro dayatması, kağıt fiyatları bunlar maliyetleri arttıran etkenler. Bunların üzerinde duracağız, Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde yerel basın ile ilgili birtakım atılımlar yaptı ve devam ediyor, inşallah devam edecek. Ben inanıyorum ki Türkiye’de yerel basının kılcal damarlarını canlandıracak önlemleri alacak ve gereken yasal düzenlemeleri çıkaracaktır diye düşünüyorum” dedi.

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