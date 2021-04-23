banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR

Manisa’da 23 Nisan’a özel konvoy

Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonla Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komuyanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar kentte konvoy yaptı.

MANİSA 23.04.2021, 13:17
2
Manisa’da 23 Nisan’a özel konvoy

Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonla Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komuyanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar kentte konvoy yaptı.

Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Manisa sokakları siren sesleriyle şenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komuyanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kentte konvoy yaptı. Türk Bayraklarıyla süslenen araçlar renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar balkonlarından Türk Bayrakları sallayarak konvoya eşlik etti.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık