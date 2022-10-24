Manisa’da 2022 yılında 24 bin 540 işyerine asgari ücret desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde Manisa’da devlet teşvik ve desteklerden 30 bin 799 işyeri ile 229 bin 969 sigortalı faydalanırken, 6661 sayılı yasa çerçevesinde 24 bin 540 işyerinin de asgari ücret desteğinden yararlandığı bildirildi.

Manisa’da SGK İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede işyerleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticileri rehberlik amacıyla ziyaret edilirken, bu gruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlerde işverenlere veya çalışanlara sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri, yapılandırma gibi konulara ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanıyor. Faaliyetleriyle ilgili yazılı bir açıklama yapan SGK Manisa İl Müdürlüğü, il genelinde verilen teşvik ve destekler hakkında bilgilendirmede bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kayıt dışılık ile mücadele araçlarımızdan biri olan denetimin temel amacı işverenlere idari para cezası uygulayarak Kurumun gelirlerini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktadır. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımızla toplumun her kesiminde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Bu nedenle çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütmekteyiz. Sigorta primi teşvik ve desteklerinden söz edecek olursak; teşvikler, ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Teşvik ve desteklerden 2022 yılında ilimizde 30 bin 799 işyeri, 229 bin 969 sigortalımız yararlanmaktadır. 6661 sayılı yasa çerçevesinde asgari ücret desteğinden ise 2022 yılında 24 bin 540 işyeri yararlanmaktadır. Devlet, teşvikin türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır. Kayıt dışı istihdam ile mücadelede umutluyuz çünkü kayıt dışıyla artık yalnızca polisiye tedbirler ile değil, sistemli, organize, planlı ve risk odaklı mücadele ediyoruz. Lütfen unutmayalım; sosyal güvenlik hakkı işverenin yok sayabileceği, işçinin ise vazgeçebileceği bir hak değildir. Gelecek nesillerin refahı için sigortalı çalışıp, sigortalı çalıştıralım"