Manisa’da 19 yıl önce yanan orman yeniden yeşile kavuştu

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde Uncubozköy Mahallesi mevkiinde 27 Ağustos 2003 tarihinde yanan orman alanı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla bugün metrelerce yüksekliğindeki ağaçlara dönüştürüldü.

Manisa Uncubozköy mevkiinde 27 Ağustos 2003 tarihinde çıkan orman yangınında yanan 107 hektarlık orman alanında aynı yıl içinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları sonucu toprakla buluşan fidan ve tohumlar bugün artık metrelerce yükseklikte birer orman ağacı olmuş durumda.

Bölgede incelemelerde bulunan Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk yanan orman alanlarının bir karış toprağının bile başka bir amaç için kullanılamayacağını, tekrar yılı içinde ağaçlandırıldığını söyledi. Bölgeye yangından sonra kızılçam, fıstıkçamı, akasya ve servi türlerinde 36 bin adet fidan dikilip, tohum takviyesi yapıldığını söyleyen Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, yanan ormanları ağaçlandırmak kadar koruyup yaşatmanın da önemli olduğunu bunun için de ağaca ve ormana duyarlı Manisalılar ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.