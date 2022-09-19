Manisa’da 19 Mayıs Gaziler Günü kutlandı

Manisa’da 19 Mayıs Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Manisa’da 19 Mayıs Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, “Asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiğimiz varoluş mücadelesinin şifresi ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de ve Irak’ta emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karışıklık çıkarmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek ve dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr’in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlar tarafından önlenmiştir. Asıl Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli Türk ordusu, dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır” dedi.

Tören konuşmaların ardından sona erdi.

Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehit aileleri ve gazi dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler katıldı.