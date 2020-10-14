Manisa’da 12 okul ’Okulum Temiz Sertifikası’ aldı
MANİSA'DA YUNUSEMRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 6 OKUL "OKULUM TEMİZ SERTİFİKASI" ALMAYA HAK KAZANDI.
Manisa’da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 okul "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazandı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu Denetim Ekiplerinin Denetlemeleri ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonrası hijyen kurallarını sağlayan Hasan Fırat Anaokulu, Valide Sultan Anaokulu, Vilayetler Birliği Anaokulu, Öğretmen Şükran Bilginer Özel-Eğitim Uygulama Okulu, Manisa Özel Eğitim Meslek Okulu, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu olmak üzere 6 okula "Okulum Temiz Sertifikası" verildi. Sertifika töreninde konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, “Yıl içerisinde tüm okullarımızda Okulum Temiz Sertifikasını almaya hazır hale getirmek. Eksiklerimizi gidermek ve öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek" dedi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2