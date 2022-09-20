Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 58’i asılsız

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 2022 yılı ilk 8 aylık döneminde asılsız çağrı yüzdelerinde Türkiye ortalamasının yüzde 68 olduğunu belirterek, Manisa’da bu oranın yüzde 58 olduğunu söyledi. Dedeler, ayrıca 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 69 kişiye de toplamda 36 bin 141 TL idari para cezası kesildiğini ifade etti.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. Erol Karaca, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili M. Şinasi Yılmaz, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cüneyt Bingöl, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin 2022 yılı çalışmalarını ve çağrı istatistiklerini içeren bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, 2022 yılı ilk 8 aylık dönemde acil çağrı merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 39 bin 124 olduğunu, 432 bin 630’unun yaklaşık yüzde 42’sinin ilgili kurumlara aktarılarak, vaka koordinasyonunun sağlandığını belirtti. Kurumlara aktarılan çağrı sayılarına bakıldığında: emniyet (195.636), sağlık (187.907), jandarma (30.343), itfaiye (14.299), orman (3.858), AFAD (287) olduğunu ifade etti.

Dedeler son olarak, 2022 yılı ilk 8 aylık döneminde ise asılsız çağrı yüzdelerine bakıldığında Türkiye ortalamasının yüzde 68 olduğu, Manisa’da bu oranın yüzde 58 olduğunu, 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 69 kişiye de toplamda 36 bin 141 TL idari para cezası verildiği açıklandı.

Türkiye’de acil yardım çağrılarının tek numara olan 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplanmasının uygulamada önemli kolaylıklar getirdiğini belirten Vali Karadeniz, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemine vurgu yaparak, asılsız ihbarda bulunanlara idari para cezası uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantı, Vali Yaşar Karadeniz ve kurul üyelerinin istatistiki verileri değerlendirmesi ve koordinasyona ilişkin konuların görüşülmesi ile sona erdi.