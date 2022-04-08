Manisa, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası sebebiyle Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeli, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek teşkilatın Manisa’da çalışmalarını anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy görev yaptığı 2 buçuk yıllık süreçte Manisa’nın en sakin ve en yaşanabilir şehirlerden biri haline geldiğini söyledi.

Ziyarette Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2’si merkezde 15’i dış ilçe olmak üzere 17 ilçede yaklaşık 3 bin 100 personelle birlikte hizmet verdiğini söyleyen İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, “Bu hizmetlerimiz halkın can ve mal güvenliği, namusu, başta terörle mücadele olmak üzere narkotikle mücadele, asayiş ve tüm alanlarda hizmetimize devam etmekteyiz. Benim görevde bulunduğum süre içerisinde ülkemizin en sakin ve yaşanılabilir şehirleri arasında olan Manisa’mıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki dönemde de 177 yıldır yaptığımız hizmetleri başarıyla devam ettireceğimize inanıyorum” dedi.

Ziyaretleri sebebiyle İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve personeline teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, “Türk Polis Teşkilatı kuruluşundan bu yana gerçekten çok önemli aşamalar kat etti. İnanıyorum ki dünyada suçla mücadele ve suçu önlemede en başarılı ülkelerden biriyiz. Bunun da 177 yıllık tecrübeye ve Türk Polisinin görevini ifa ederken gösterdiği fedakârlık ve bağlılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Belki başka ülkelerde olmayacak şekilde halkımız polisine son derece bağlı ve polisini seviyor. Onun için polisimiz ne kadar yakınında olursa kendini o kadar huzurlu hissediyor. Bu da polisimizin halkımızla kurmuş olduğu sıcak bağın ve duyduğu güvenin en önemli göstergesidir” dedi.

Manisa’nın Türkiye’nin huzurlu şehirleri arasında yer aldığını ama Manisa’da da mücadele edilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Bu konularda emniyet teşkilatımız son derece başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Ben inanıyorum ki bundan sonra da bu hizmet aynı kalitede aynı nitelikte devam edecektir. Bu da Manisa’nın sanayileşirken, büyürken huzurunu kaybetmeden büyüyecek bir şehir olmasını sağlayacaktır. Bu çaba ve gayreti gösteren herkese, başta İl Emniyet Müdürümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyor; Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftanızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin anısına Vali Karadeniz misafirlerine hediye takdiminde bulundu.