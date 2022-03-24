Manisa turizmi için bir araya geldiler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ı ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor’ projesi kapsamında kadınlar tarafından dokunan geleneksel Yuntdağı el halısının tanıtımı, sürekliliğinin sağlanması ve pazarlaması noktasında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Manisa turizmini hareketlendirmek, şehrin turistik ve kültürel alanları ile doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu üyeleri, çalışma kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ı ziyaret etti. Ziyarette meclis komisyon üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir ile AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Karaca da eşlik etti.

Ziyaretleri nedeniyle komisyon üyelerine teşekkür eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, turizmi geliştirecek ve hareketlendirecek proje ve çalışmalar hakkında konuklarına bilgi verdi. Komisyon üyeleri Sudak’a Manisa Büyükşehir Belediyesinin Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor’ projesi kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Örselli Mahallesi’nde kurulan atölyede çalışan kadınlar tarafından dokunan geleneksel Yuntdağı el halısının tanıtımı konusunda destek istedi. Ziyarette bu önemli çalışmanın tanıtımı, sürekliliğinin sağlanması ve pazarlaması noktasında da görüş alışverişinde bulunuldu.