Manisa TSO’nun ortağı olduğu proje ’ASELSAN Millileştirme Ailesi’ne katıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak olduğu proje ‘ASELSAN Millileştirme Ailesi’ne katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İlimiz adına büyük bir başarı olan bu projenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın eş finansman desteği ile ortak olduğu, Manisa Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi Güdümlü Projesi, Manisa Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve ASELSAN ile birlikte yapmış olduğu millileştirme çalışmaları tamamlanarak, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında gerçekleştirilen törenle ‘ASELSAN Millileştirme Ailesi’ne katıldı.

SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda, ‘ASELSAN Millileştirme Ailesine Katılım ve İlk Sipariş Töreni’ düzenlendi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de katıldığı törende, Türkiye’de ‘ASELSAN Millileştirme Ailesine Katılım ve İlk Sipariş’ çalışmalarında başarılı olan projelere ‘ASELSAN Millileştirme Ailesine Katılım’ belgeleri takdim edildi. Törene katılan Manisa Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve proje ekibi teşekkür belgesini aldı.

Başkan Yılmaz: “Bu ailenin bir üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz”

Projenin başarısından dolayı memnuniyetini ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, proje ortaklarına teşekkür ederek, yeni dönemde de bu projelere desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak eş finansman desteği ile ortak olduğumuz proje ile bu ailenin bir üyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Her zaman dediğim gibi üyelerimizden aldığımız güç ile tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemize değer katmaya, üretmeye ve üreten fikri desteklemeye devam edeceğiz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Manisa Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş hocam olmak üzere, Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Dr. Öğretim Üyesi Bahattin Akgül ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanımız Prof. Dr. Mahmut Karğın hocamızda altına imza attığımız her projede bizim yol göstericimiz olup bizleri aydınlatmışlardır. Geldiğimiz noktada değerli hocalarımın attığı adımların ülkemizin savunma sanayisinde kayda değer bir noktaya gelmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur” dedi.

“İlimiz adına büyük bir başarı”

Manisa adına büyük bir başarının altına imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Ülkemizin Savunma Sanayisine katkı sağlayacak bu projemizin başarılı olması ilimiz adına büyük bir başarıdır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm paydaşlarımız ile bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Biz her zaman doğrunun yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yapacağımız yeni projeler ile ilimizin ve odamızın adını kıymetli noktalarda bahsettirmeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşünceler ile bu projede emeği geçen tüm paydaşlara bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.