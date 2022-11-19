Manisa TSO’dan Hisarcıklıoğlu’na tam destek

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Meclis Başkanı Ümit Türek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa TSO heyeti, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, Mayıs ayında yapılması planlanan genel kurul öncesi desteklerini açıkladı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Meclis Başkanı Ümit Türek, yönetim kurulu üyeleri, TOBB delegeleri, TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanları Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve Prof. Dr. Mahmut Karğın ve Genel Sekreter Filiz Kavaklı ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için Manisa TSO heyetine başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle yeni dönemin hepinize hayırlı olması diliyorum. Kendisi burada diye söylemiyorum, özellikle pandemi döneminde Mehmet başkan adeta hiç durmadan çalıştı. Bütün zorluklara rağmen büyük bir azim gösterdi. Manisa iş dünyasının sorunlarının çözülmesi noktasında çok gayret gösterdi. Kendisini eskiden beri tanırım. Titiz bir çalışma prensibi ile sorunların çözümü noktasında gayret gösteren, proje üreten bir isim. Pandemi döneminde de Mehmet başkan sektörlerde yaşanan sorunları ivedilikle bize iletti. Biz de gerekli merciler ile görüşüp sorunların giderilmesi noktasında adımlar attık. Bu bağlamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını takdirle takip ettik. İnşallah yeni dönemde de Mehmet başkan ve siz değerli arkadaşlarımız ile uyumlu çalışmalarımız devam edecektir. Ben tekrardan yeni dönemin hepinize hayırlı olmasını diliyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise ziyarette yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi.

Başkan Yılmaz, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “2022 ve 2026 dönemi Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis, Yönetim Kurulu, TOBB delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerini büyük olgunluk içerisinde camiamıza yakışır şekilde tamamladık. Hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu hem de ekibinin vermiş olduğu destek için de teşekkür ediyorum. Ben bu camianın en eski üyelerinden bir tanesiyim. 1990 yılında bu camiaya katıldım. 32 yıldır da bu camianın içerisindeyim. 2 dönemdir de yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de birçok projemiz var. Rifat başkanımdan bazı konularda tecrübelerinden istifade ettik. Ziyaretimiz güzel ve verimli geçti. Rifat bey, odalar birliğini olması gereken, düşünülmesi gerekenin de üzerinde bir konuma taşıdı. Son pandemi döneminde bizlere gösterdiği yakın ilgi ile sorunların çözümünde göstermiş olduğu en üst seviyede hassasiyetle, tüm tacir ve tüccarların bu dönemi kazasız belasız en hasarla atlatmasındaki tek kişidir. Kendisi TOBB gibi saygın bir kurumu en iyi şekilde temsil ediyor. İş dünyasının hakkını her dönem en yüksek sesle savunuyor. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz Rifat başkanla birlikte olacak. Mayıs ayında yapılacak Genel Kurul’da olmazsa olmazımız şu anki yönetim kurulu başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bizimle beraber yürümesinin tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım ve Manisa’daki tüm oda ve borsaların ortak görüşü olduğunu da belirtmek isterim” dedi.

Ziyaretin ardından Manisa TSO heyeti, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.