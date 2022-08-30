Manisa TSO’dan Büyük Zafer’e yakışır etkinlik

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Türk tarihinin en önemli zaferleri arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettirdi. Manisa TSO 100. yıla özel sergi açtı, bin adet şapka, bin adet Türk bayrağı, 10 bin paket kuru üzüm, 100 litre üzüm şırası ve lokma hayrı yaptı.

Manisa TSO tarafından ilk olarak Fatih Sergi Salonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim sergisi açıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa 1. Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Tarihçi Mehmet Şahin, davetlilere sergide yer alan eserleri anlatırken, serginin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda başta Vali Karadeniz ve protokol üyeleri olmak üzere vatandaşlara Türk bayrağı, şapka, üzüm şırası ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutlayıp, zaferin kolay kazanılmadığını vurgulayarak, Manisa TSO olarak zaferin 100. yılının anlamına uygun olarak bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Sergimizi ve standımızı ziyaret eden değerli protokol üyelerimize, oda üyelerimize ve kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.