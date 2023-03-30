Manisa TSO’dan birlik beraberlik vurgusu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, birlik beraberlik içerisinde seçim sürecini geçirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Biz üyelerimizin haklarını savunma adına herkese eşit mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrışmadan, ayrılmadan, bir bütün içinde iş dünyası için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olunca güçlü oluyoruz" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısı, hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek’in başkanlığında yapılan toplantı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde hayatını kaybeden şehitler ve 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Mart ayı içerisinde birçok gün ve haftayı kutladıklarını ifade eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, “Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. Zor günler yaşadık. Şubat ayı içerisinde büyük bir felaket yaşadık. Milletçe el ele verdik. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kolay değil, 11 ilimizi etkisi altına alan büyük bir deprem. Her geçen gün daha iyiye gitmeyi ümit ediyorum. Büyük çabalar içerisinde deprem bölgesinde canla başla çalışan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gerekli dersleri almışızdır. Yaşadığımız sorunlar, gün yüzüne çıkan aksaklıklar ortada. Bir daha böyle üzüntüleri yaşamamamızı diliyorum” dedi.

Türek, “Malum seçim dönemine girdik. Seçim ekonomisi ile birçok vaat veriliyor. Ama bir de piyasa gerçekleri var. Şu an sanayicimiz sattığı malı yerine koyamaz durumda. Nakide ulaşmada birçok arkadaşımız zorlanıyor. Bu bağlamda bankaların iş dünyasının yanında yer alması gerekiyor. Pandemi ile birlikte 3 yıla yakın bir süredir ekonomik olarak zor günler geçiren bir iş dünyası var. Buna rağmen canla başla üretmeye, sanayinin çarklarını döndürmeye devam eden bir iş dünyası var. Bu bağlamda çıkarılan teşvik paketlerinin bir an önce tabana yayılması gerekiyor” dedi.

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İçimizden iki arkadaşımız milletvekilli aday adayı. İçimizde birçok arkadaşımız bundan sonraki süreçte yerel seçimler olmak üzere, belediye meclis üyeliği ve benzeri görevlere talip olabilirler. Neticede hepimiz farklı bir bireyiz. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Bu bizim zenginliğimiz. Ama bu çatı altında bir hedef doğrultusunda siyasi kimliklerimizi bir yana bırakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözlerimin başında bahsettiğim gibi seçim sürecine girdik. Birlik beraberlik içinde bu süreci sürdürmeliyiz. Maalesef ki ülkemizde gelinen noktada her olay siyasi olarak ele alınıyor. Ayrışmamamız gereken durumlarda siyasi olarak bölünüyoruz. Ramazan ayı mağfiret ayı diyoruz ama toplum olarak ciddi ayrışmalar yaşıyoruz. Bunu maalesef ki yaşadığımız deprem felaketinde de gördük. Ama hiçbir şeyden ibret almıyoruz. Sel oluyor ibret almıyoruz, deprem oluyor ibret almıyoruz. Demek istediğim toplum belirli bir şekilde devşiriliyor ve ayrıştırılıyor. Bu süreçte biz üzerimize düşen görevi yapacağız. Biz üyelerimizin haklarını savunma adına herkese eşit mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrışmadan, ayrılmadan, bir bütün içinde iş dünyası için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olunca güçlü oluyoruz. Bu seçim sürecinde siz değerli arkadaşlarımdan ricam kırmadan, dökmeden bu süreci güzel bir şekilde geçirmemiz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Ülkemiz için uzlaşı içinde bu süreci geçirip iş dünyası olarak önümüze bakmalıyız. Sözlerimin başında dediğim gibi meclisimizden aday adayı olan iki arkadaşımıza da çıktıkları bu yolda tekrardan başarılar diliyorum” dedi.

Sözlerine devam eden Yılmaz, “Her Ramazan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak meclis toplantımızdan sonra iftar programı yapıyorduk. Bu sene yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle iftar programımızı ve Ramazan ayında yaptığımız yardımların hepsini deprem bölgesine yönlendirdik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışıyoruz. Sürecin en başından beri elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizin hayırlarını kabul etsin. Allah bir daha bize böyle büyük acılar yaşatmasın" diye konuştu.