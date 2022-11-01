Manisa TSO’da meclis başkanlığı seçimleri yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) 2022-2026 dönemi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya 22 Ekim tarihinde yapılan Manisa TSO organ seçimlerini kazanan meclis üyeleri katıldı. Meclis toplantısına, en yaşlı üye olan Mustafa Pala başkanlık yaptı. Tek gündem maddesinin yer aldığı meclis başkanlığı, yardımcıları ve katip üyenin seçiminin yapıldığı toplantıda, seçimin yürütülmesiyle ilgili sayım ve imza işleriyle ilgili iki meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın meclis başkanlığı, meclis başkan yardımcılığı ve katip üye için tek liste yarıştı. Tek liste olarak seçime giren Ümit Türek, sarı liste ile girdiği seçimde meclis üyelerinin tamamının oylarını alarak tekrardan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı seçildi.

Ümit Türek Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeniden meclis başkanı olurken, İbrahim Akdoğan ve Gencay Esendağ Meclis Başkan Yardımcılığına, Volkan Karabulut ise Meclis Katipliğine seçildi.

Seçimlerin ardından Manisa TSO meclis üyelerine teşekkür konuşması yapan Ümit Türek, Manisa TSO’nun meclis başkanı olarak geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde olumlu çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Başkan Türek verdikleri destek ve gösterdikleri teveccühten dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.