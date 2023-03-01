Manisa TSO’da gündem deprem

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, hem yerel yönetimler vasıtasıyla hem de üyelerin bizzat gitmesi yoluyla deprem bölgelerine yardımlar yaptıklarını anlatarak, "Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Şubat ayı meclis toplantısını meclis üyelerinin katılımıyla hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek’in başkanlığında gerçekleşen toplantı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Şubat ayı içeresinde büyük bir felaketi yaşadıklarının altını çizen Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, “6 Şubat tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem hepimizi sarstı. Acımız büyük. Öfkemiz büyük. Kaybımız büyük. İçimiz yanıyor. Deprem kuşağında yer alıp, geçmişte acı tecrübeler yaşayıp hala bir adım yol gidememek beni çok derinden üzüyor. Çok sayıda vatandaşımıza hayatını kaybettik. Saatlerce enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlarımız oldu. Birçok vatandaşımız topraklarını bırakıp gitmek zorunda kaldı. Zor günler geçirdik. Hala da geçiriyoruz. Ama milletimiz kenetlenip gereken refleksi gösterdi. Tüm zorluklara rağmen deprem bölgesi için elinden geleni yaptı vatandaşlarımız. Sözlerimin başında bahsettiğim gibi acımız büyük. İnşallah bu sefer gerekli dersleri çıkarız" şeklinde konuştu.

"Acımız çok büyük"

Toplantıda söz alan ve 6 Şubat günü gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler ile ilgili konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Acımız çok büyük. Meydana gelen hasar ise tarif edilemeyecek kadar büyük boyutta. Tüm ülkemizi yasa boğan ve büyük bir yıkıma yol açan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı ise maalesef 45 bine yaklaştı. Yaşanan felaket sebebiyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan edildi. Ben yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Yaşanan bu felakette özellikle şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bilim, liyakat, vicdan, ahlak ve denetim eksikliği bizlere bunları yaşattı. Hatalarımızdan ders çıkarma, eksiklerimizi kabul etme erdemliliğini gösterip, işi kılıfına uydurarak değil de artık işi olması gerektiği gibi uzmanları ile birlikte yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki tekrar aynı acıları bir kez daha yaşamamak için ne yapmalıyız? Bu çerçevede, ülkemizde acilen bir Afet Bakanlığının kurulmasına ihtiyaç vardır. Ülkemiz deprem kuşağında yer almakta. Bu bilinen bir gerçek. Depreme hazırlıklı olmalı ve depreme dirençli kentler inşa etmeliyiz. Burada yerel yönetimlerimize, belediyelerimize de büyük sorumluluklar düşmekte. Dönüşümün tek sırrı, bilimde ve teknolojide. Bilim adamlarımız defalarca uyarılarda bulundu ancak bu uyarılar göz ardı edildi. Gölcük depremini yakinen yaşamış ve akrabalarımı kaybetmiş biri olarak söylüyorum” diye konuştu.

“Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz”

Sözlerine TOBB çatısı altında deprem bölgesinde yapılan faaliyetlerle ilgili konuşarak devam eden Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bu süreçte, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seferberlik başlatmış olup, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için hayata geçirdiği ayni ve nakdi yardım kampanyası ile yine yıkılmış ve ağır hasarlı konutların yeniden yapımını sağlayarak vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatılan Türk İş Dünyası Kalıcı Deprem Konutları Yardım Kampanyası çerçevesinde açılan bağış hesaplarına iş dünyamız ve hayırseverler tarafından nakdi bağışta bulunulabileceğini, bu yardım kampanyalarına ilişkin bağış hesaplarına ise TOBB’un ve Odamız sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabileceğiniz hususunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü. Peki Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz neler yaptık? Yerel yönetimler vasıtasıyla ayni yardımlar gerçekleştirdik. Jeneratör, ayakkabı, elektrikli/tüplü ısıtıcı, gıda malzemeleri, ekmek, katı yakıtlı soba, battaniye/yorgan, seyyar tuvalet, iş makinesi yardımında bulunduk. Meclis üyelerimiz arasından bizzat deprem bölgesine giderek yardım götüren, oradaki çalışmalara katılan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Değerli katkılarından dolayı Veysel Taşgıran, Hüseyin Bezci, Halil Yardımcı, Uğur Özhan, Aslan Yılmaz kardeşlerimizin kendilerinden de Allah binlerce kez razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Depremin ekonomiye yansımalarını masaya yatıracağız"

Dünya Bankasının hazırladığı hasar değerlendirme raporuna göre, 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını duyurduğunu belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca, iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerinin bu rakamın iki katına ulaşacağını, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) kayıplarının depremin maliyetini daha da artıracağını açıklamıştır. Dünya Bankasının raporda dikkat çektiği başka bir husus ise deprem bölgesinin Türkiye’de yoksulluk oranının en yüksek olduğu illerden bazılarını içerdiğini ve Türkiye’deki toplam Suriyeli mülteci nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin etkileri ve yaralarının sarılması adına atılması gereken adımlar ile önümüzdeki dönemde ekonomimize ilişkin beklentilerin masaya yatırılacağı, ‘Ege İhracat Buluşmaları-Manisa’ etkinliğini yarın gerçekleştiriyoruz. Ben yaşanan felaket nedeniyle yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyor, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum."