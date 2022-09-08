Manisa TSO’da Almanya’daki yatırım imkanları konuşuldu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Almanya’da İş Yapma” toplantısı düzenlendi.

Manisa TSO, üyelerine yeni pazar alanları sağlamak adına etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ve Manisa TSO üyelerinin büyük ilgi gösterdiği “Almanya’da İş Yapma” bilgilendirme toplantısı Manisa TSO ev sahipliğinde bir kez daha düzenlendi. Manisa TSO Hizmet Binası’nda Bremeninvest iş birliği ile Bremeninvest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi Manisa iş dünyasın seçkin temsilcileri ile bir araya geldi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda tam gün süren, ücretsiz olarak düzenlenen ve firma temsilcileri ile bire bir görüşmelerin yapıldığı toplantıda, Bremeninvest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi görüşmelere katılan firma temsilcilerine “Almanya’da firma nasıl kurulur? Yurt dışına açılmanın fayda ve avantajları nelerdir?, İhracata olumlu etkisi nedir?, Yurtdışı teşviklerinden nasıl yararlanılır?” konuları hakkında bilgilendirme de bulundu.

Almanya’da iş yapan veya yapmayı düşünen firmaların temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve ikili iş görüşmelerinin oldukça faydalı olduğunu belirten katılımcılar, böyle bir imkanı bir kez daha sunduğu için Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna ve vermiş olduğu bilgiler için Bremeninvest Türkiye Direktörü Erol Tüfekçi’ye teşekkür ettiler.