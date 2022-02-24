banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ekonomide gergin bekleyiş!
Ekonomide gergin bekleyiş!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
İzmir'de ekmeğin gramajı düştü, üstüne zam geldi!
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Donetsk ve Lugansk, Putin'den yardım istedi mi?
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü
Brent petrol 8 sene sonra ilk kez 100 doları gördü

Manisa TSO şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu söyledi.

MANİSA 24.02.2022, 09:44
Manisa TSO şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Manisa TSO Şubat ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO hizmet binasında gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ümit Türek’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizin iş dünyasına yansımaları değerlendirildi.

Şubat ayında birçok gün ve hafta kutladıklarının altını çizen Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek; “2022 yılı iş dünyası açısından zorlu geçeceğini geçtiğimiz toplantılarda belirtmiştim. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim dünyayı enerji krizine sokabilir. Yanı başımızda savaş çanları çalıyor. Bu yüzden tedbirimizi almamız lazım” dedi. Sözlerine devam eden Meclis Başkanı Ümit Türek BBDK’nin görevini titizlikle yaparak bankaların iş dünyası üzerinde uyguladığı baskıyı en aza indirmek için gerekli adımları atması gerektiğinin de altını çizdi.

“Pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri devam ediyor”

Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) açıklamış olduğu şubat ayına ilişkin küresel ticaret güncelleme raporunda, küresel ticaretin yeni tip koronavirüs salgınının ilk yılında düşüş göstermesinin ardından, 2021’de salgın kaynaklı kısıtlamaların azalması ve ekonomik teşvik paketleri nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın sonucu yüzde 25 artışla 28,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdığını belirtmiştir. Nitekim, ABD’de gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi 2021’in son çeyreğinde yüzde 6,9 ile piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece, 2021 yılında yaklaşık 6 trilyon USD büyüklüğünde teşvik paketiyle desteklenen ABD ekonomisi, yıllık bazda yüzde 5,7 ile 1984 yılından bu yana son 37 yılın en hızlı büyüme performansını kaydetmiştir. Euro alanı da son çeyrekte bir miktar ivme kaybetmekle beraber 2021 yılını yüzde 5,2’lik büyüme ile tamamlamıştır. Bu dönemde, salgın tedbirlerinin sınırlı oranda uygulandığı İspanya, Fransa ve İtalya’da ekonomik aktivitenin genişlediği; Almanya ve Avusturya gibi tedbirleri nispeten daha sert uygulayan ülkelerin ise bir önceki çeyreğe kıyasla küçüldüğü görülmüştür. Çin ekonomisi ise kısıtlı enerji arzı ve gayrimenkul sektöründeki sorunların oluşturduğu endişelere karşın geçtiğimiz yıl yüzde 8,1 ile öngörülerin üzerinde büyümüştür. Ancak, birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı aynı raporda küresel ticaretin 2022’de, ‘Beklenenden Daha Yavaş Ekonomik Büyüme’, ‘Devam Eden Tedarik Zinciri Sıkıntıları’, ‘Borç Sürdürülebilirliği Konusunda Artan Endişeler’, ‘Daha Yeşil Bir Küresel Ekonomiye Geçiş’, ‘Ticaret Anlaşmaları’ ve ‘Ticaretin Bölgeselleşmesi’ gibi çeşitli faktörlerden etkileneceğini belirtmiştir. Görüldüğü üzerine pandemimin ekonomi üzerindeki etkileri hali hazırda devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıya sebep oluyor”

Sözlerine ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz; “2022 yılında salgının yanı sıra arz yönlü kısıtların seyri ve enflasyon gelişmeleri ekonomik görünümü şekillendirecek temel unsurlar olarak öne çıkarken, uluslararası para fonu IMF, dünya ekonomik görünüm raporunun ocak ayı güncellemesinde, 2022 yılı küresel büyüme tahmininde özellikle artan enerji fiyatları ile tedarik zincirindeki bozulmalara bağlı olarak yükselen enflasyonist baskıların etkisiyle küresel ekonominin 2022 yılına zayıf bir görünümle girdiğini belirterek, büyüme tahminini 2022 yılı için %4,4’e indirmiştir. omicron varyantının seyrine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, Irak’tan Türkiye’ye giden bir boru hattında çıkan yangının petrol akışını kısa süreliğine durdurmasının etkisiyle ocak ayında yükselişe geçen petrol fiyatları, Rusya Ukrayna arasında devam eden jeopolitik gerilimin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasıyla, brent türü petrolün varil fiyatı ocak ayı içerisinde 91,2 USD ile yaklaşık son 7 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Öte yandan, IMF’in görüşünü destekler nitelikte, ABD’de tüketici fiyatları 2022 yılı ocak ayında, yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artmıştır. Böylece, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 7,5 düzeyine çıkarak Şubat 1982’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak, son 40 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir. Euro alanında ise yıllık tüfe enflasyonu, yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1 seviyesine yükselmiştir. Bütün bu gelişmeler benzer olarak bizim ülkemizde de yaşanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2022 yılı ocak ayına ilişkin yayımlamış olduğu enflasyon verilerine göre, ülkemizde yıllık tüketici enflasyonu, yüzde 48,7 oranında kaydedilerek, Nisan 2002’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştır. Bu dönemde aylık bazda yüzde 11,1 oranında gerçekleşen enflasyona en yüksek katkılar fiyatların sırasıyla yüzde 10,9 ve yüzde 18,9 yükseldiği, gıda ve alkolsüz içecekler ile konut grubundan gelmiştir. Konut grubu fiyatlarındaki yükselişte ocak ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar etkili olmuştur. Nitekim, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu fitch ratings, enflasyonu düşürmeye yönelik politikaların makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri hafifletmesinin beklenmediğini, ayrıca, ekonomiyi destekleyici politikaların enflasyonu beslemeye devam edebileceğine, güveni baskılayabileceğine ve uluslararası rezervleri zayıflatabileceğine dikkat çekerek, Türkiye’nin kredi notunu “bb -”den “b+” seviyesine indirirken, not görünümünü “negatif” olarak teyit etmiştir” diye konuştu.

“KDV indirimlerini fiyatlarımıza yansıtmalıyız”

Sözlerine ekonomide uygulanan yeni destek paketlerini değerlendirerek devam eden Başkan Yılmaz; “Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından, yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılmasını, enflasyonun düşürülmesini ve yatırım ile ihracatın artırılmasını sağlayacak tedbirleri içeren yeni destek paketi açıklanmıştır. Paket kapsamında yatırım, ihracat ve işletme harcamalarını desteklemeye yönelik toplam tutarı 60 milyar TL olan üç yeni KGF desteğinin devreye alınacağı duyurulmuştur. 25 milyar TL’lik yatırım destek paketi kapsamında, yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade uygulanacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı, orta- yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1.25 kat kefalet limiti sağlanacaktır. Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade, bankalar için faiz oranı 0-24 ay sabit (tlref+ %1) 24 ay üzeri sabit (tlref + %2) olarak uygulanacaktır. Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır. 25 milyar TL’lik ihracat destek paketi kapsamında ise, yine 6 ay ödemesiz dönem azami 18 ay vade, ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ’ler bu imkandan faydalanabilecektir. Kar payında sabit olarak TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacaktır. 10 milyar TL’lik işletme harcamaları destek paketi ile yine 6 ay ödemesiz dönem azami 24 ay vade ile KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullanım uygulanacaktır. KGF kredilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yapılacak harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildiğini, ayrıca işletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunduğunu, nakit kredi kullanımının yüzde 10 ile sınırlı tutulacağını, refinansman amacıyla kullanım yasaklandığını, amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edildiğini belirtmek isterim. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan karar ile temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmiştir. Hazır yeri gelmişken, ticaret bakanlığımız, gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlere başlamıştır. Yapılan denetimlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışıyla vatandaşları mağdur eden marketlere en ağır yaptırımların uygulanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu vesile ile de bu sektörde faaliyet gösteren siz değerli üyelerimize gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda hatırlatmada bulunmak isterim. TCMB’nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi uygulama talimatında yaptığı değişikliğe göre de, 2021/14 sayılı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında, net ihracatçı olmayan ancak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü taahhüt eden firmalara yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanma imkanı getirilmiştir. Buna göre, yabancı para cinsi reeskont kredisi kullanacak firmaların, 30 nisan 2022 tarihine kadar gerçekleşecek kullanımlarda döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 10’unun, 1 mayıs ile 31 temmuz 2022 tarihi arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması veya dönüşeceğine ilişkin taahhütte bulunulması şartı aranacağını, 1 ağustos 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak kullanımlarda ise döviz tevdiat hesapları ve katılma fonlarının en az yüzde 20’sinin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşmüş olması zorunlu hale getirildiğini belirtmek isterim” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15