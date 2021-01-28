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Manisa TSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO), 2021 yılının ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle İnternet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

MANİSA 28.01.2021, 13:36
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Manisa TSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO), 2021 yılının ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle İnternet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek ocak ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Başkan Türek, “Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zorlu geçti. Pandemi süreci hem sağlığımız hem de ekonomimizi etkiledi. 2021 yılının öncelikle 2020 yılını aratmamasını diliyorum. Bununla birlikte aşılama sürecinin ardından ekonomik olarak toparlanmanın başlaması gerek. Umarım en kısa sürede Kovid-19 virüsünden kurtulup eski düzenimize döneriz. Uygulanan tedbirlerin aşamalı de olsa azaltılması gerek. Atılacak adımlar ile umarım 2021 yılı bundan sonra hem ekonomik açıdan hem de sosyal konular bakımından ülkemiz ve bizler için umut dolu bir yıl olarak geçer.” dedi.

Başkan Yılmaz: “Kısıtlamalar azaltılmalı”

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Değerli meclis üyelerimiz, yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ancak ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, dünya genelinde yeni tip korona virüs vaka sayıları hızla artmaya devam etmekte. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde covid-19 tanısı konulan kişi sayısı 100 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 150 bini aştı. Öte yandan, küresel ölçekte aşılama süreci ile ilk olarak İngiltere’de görülen ve daha yüksek oranda bulaştırıcı olduğu tespit edilen Kovid-19’un mutasyon geçiren yeni türüne ilişkin gelişmeler gündemde ön plana çıkmakta. Dünya genelinde Covid-19’a karşı başlatılan tarihin en büyük küresel aşılama çalışmaları hızla devam ederken, ülkemizde ise Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, analizleri tamamlanan Sinovac’ın ürettiği Coronavac aşısı için alınan kullanım onayının ardından, Covid-19 aşısı ulusal uygulama stratejisi kapsamında, 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan Coronavac aşısının ilk dozu, şu ana kadar 1 milyon 300 binden fazla kişiye uygulandı. Sağlık çalışanlarının ardından, Covid-19 aşısı ulusal uygulama stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ile 65 yaş ve üstü bireyler aşılanacak. Öte yandan, yurt içinde ise devam eden aşılamayla desteklenen güven, kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarının belli bir seviyenin altına inmesi, bunlara bağlı olarak, ülke genelindeki kısıtlamaların aşamalı bir şekilde azaltılacağı yönündeki beklenti, akabinde, tüketim ve ticaretin aşamalı olarak iyileşmesiyle güçlenmesi öngörülmektedir. Nitekim, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021 yılında hız kazanarak, yüzde 3,5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtmiştir. Pandemi döneminde ekonomik olarak büyük yıpranmalar yaşadık. Bu yüzden vaka sayılarına göre kısıtlamaların azaltılması lazım. Bu adım ile ekonomimizde toparlanmaya gidebiliriz” diye konuştu.

“Üyelerimiz çıpa kredisinden faydalanmalı”

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 21 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantısında, politika faizini piyasa beklentisi paralelinde değiştirmeyerek yüzde 17 düzeyinde tuttu” diyen Başkan Yılmaz, “Toplantının ardından yapılan açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde ilave parasal sıkılaşma yapılabileceği de ifade edildi. Merkez Bankası kararı akabinde, Vakıfbank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün ürütmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi açıkladı. TCMB politika faiz oranına endeksli şekilde kullandırılacak 40 milyar TL büyüklüğündeki ‘Çıpa Kredisi’ faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek. Kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak. TCMB politika faizine endeksli kredinin başlangıç faiz oranı yıllık yüzde 17,75 olarak belirlendi. Paket 12 aydan başlayarak 72 aya kadar vadeler içermekle birlikte firmaların ihtiyaçları ve nakit akışına göre 1 yıla kadar ödemesiz dönem uygulanabilecek. Piyasalarda özellikle öngörülebilirlik arttıkça şirketler tarafında yatırımlar yeniden canlanacaktır. Dolayısıyla, işletme sermayesi ihtiyacı, yeni makine alım ihtiyacı ve modernizasyon ihtiyacına yönelik kredi talebinin yılın ikinci yarısı itibariyle güçleneceğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Vakıfbank’ın sunmuş olduğu kredi imkanının üyelerimiz açısından fırsata dönüştürülerek değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Bir diğer fırsat ise de üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere ‘Paraf Kart Tedarik Zinciri Finansmanı projesi’ başlatılmıştır. Proje kapsamında, alım-satım işlemleri halk bankası garantörlüğünde gerçekleştirilecek olup, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Söz konusu proje ile satıcılar (tedarikçiler) tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi, esnek vade ve taksit seçenekleri ile daha fazla satış yapabilme imkanından faydalanırken, alıcılar ise finansmana kolay erişim: ödemeleri taksit ve vadeler ile yapma, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapma, artan kredi limitlerinden yararlanma imkanlarından faydalanmaktadır” dedi.

“Develi OSB ile ilgili ön talep formunu paylaştık”

Sözlerine Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Develi bölgesinde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, “Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Olarak Manisa İli Saruhanlı İlçesi Develi Bölgesinde Kurulması Planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Saruhanlı ilçemizin potansiyelini daha iyi değerlendirmek, kent içerisinde yapılaşan işletmeleri, geliştirmeyi planladığımız organize sanayi bölgesine yönlendirmek, başta yerel yatırımcılar olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından gelip bölgemize yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun yatırım alanlarının oluşturulması için çalışmalarımız hızla devam etmekte. Yatırım talebinin mahiyetini doğru tespit ederek, bunlara uygun bir Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulabilmesi için, ön talep toplanması amacıyla geçtiğimiz günlerde duyuruya çıkarak yatırım talep formunu sizlerle paylaştık. Bu bağlamda, bölgede yer almak isteyen potansiyel yatırımcılarımızın, yatırım talep formunu doldurarak, imzalı ve kaşeli olarak odamıza iletmeleri gerektiğini huzurlarınızda bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“Üyelerimize en üst seviyede hizmet vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelere en üst seviyede hizmet verme vizyonu kapmasında çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, ‘Üyelerine en üst seviyede hizmet vermek’ vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren odamız, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) gerçekleştirdiği tetkik sonucunda; odamızda verilen hizmetlerin; yasalara uygunluğu, müşteri memnuniyeti esas alınarak yürütüldüğü, fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde sunulduğu, onaylanarak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. Yaptığımız çalışmalarda; üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasında sakınca arz eden bütün bilgilerin, erişilebilirliğinin ve gizliliğinin kontrol altına alınması temel ilkesi ile hareket edilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde, üyelerimizin memnuniyetinin ve en önemlisi de bütün bilgilerin güvenliğinin, uluslararası standartlara göre kontrol altına alınması sağlanmıştır” diyerek sözlerine son verdi.
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