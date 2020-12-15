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Manisa TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Ziraat Bankası arasında oda üyelerinin korona virüs salgını sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol imzalandı.

MANİSA 15.12.2020, 16:00
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Manisa TSO ile Ziraat Bankası arasında protokol

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Ziraat Bankası arasında oda üyelerinin korona virüs salgını sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” tanıtımının ardından Manisa TSO ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. Protokol törenin ardından açıklamalarda bulunan ve ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için TOBB ile Ziraat Bankası’nın bir kez daha güçlerini birleştirdiğini ifade eden Başkan Mehmet Yılmaz, "Çatı kuruluşumuz TOBB’un önderliğinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Malum pandemi süreci hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Ziraat Bankası ile yapılan bu protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyor. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır" dedi.

Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkür eden Yılmaz, "Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek" diye konuştu.

Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi üyesinin yararlanabileceğini vurgulayan Yılmaz, "Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Bu üyelerimiz için büyük avantaj. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa TSO Hizmet Binasında gerçekleşen protokol törenine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Saadettin Gezgin, Ziraat Bankası İzmir 2. Bölge Başkanı Süleyman Yalçın ve Manisa Merkez Şube Müdürü Ahmet Damar katıldı.
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