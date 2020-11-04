Manisa TSO ’Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı
MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI, KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE SÜRECİNDE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN COVİD-19’UN BULAŞ VE YAYILMASINI ENGELLEYECEK TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİREN KURULUŞLARA VERİLEN 'GÜVENLİ HİZMET BELGESİ'Nİ ALDI.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Covid-19’un bulaş ve yayılmasını engelleyecek tedbirleri hayata geçiren kuruluşlara verilen ’Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 salgınından hem üyeleri hem ziyaretçileri hem de çalışanları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için hizmet binasında birçok tedbir hayata geçirdiklerini belirtti. Ülkemizde Covid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren oda olarak en üst düzeyde tedbirler aldıklarının altını çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “İçinden geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak bizim için en öncelikli konulardan birisidir. Bu nedenle, kuruluşumuzu salgının bulaş ve yayılmasından koruma açısından gerekli düzenlemeleri sırayla hayata geçirdik. Personelimiz tulum, eldiven, maske ve siperlik kullanarak üyelerimize hizmet vermeye devam ettiler. Hizmet binamız içerisinde ki bütün alanlar günlük olarak hazırlanan plan doğrultusunda temizlenerek ve cihazlarla dezenfekte ediliyor. Bina girişinden itibaren maske kullanımı, ateş ölçümü gibi tedbirlerin yanı sıra tüm fiziki alanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlendi. Tüm noktalara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli bilgilendirme görselleri yerleştirildi. Acil durum eylem planları oluşturuldu. İlk günden itibaren en üst düzey tedbirleri aldık. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir” dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Yılmaz, “17.09.2020 tarihi itibariyle de Odaya girişlerde HES kodu sorgulama uygulamasına geçtik. HES kodu henüz bulunmayan üye ve ziyaretçilerimize de kodlarını alma konusunda danışma noktasında yardımcı oluyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ilk günden itibaren Covid-19 ile mücadelede tedbirleri en etkin biçimde hayata geçiren ve uygulayan kuruluşlar arasında yerini almıştır. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
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|7
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|4. Karagümrük
|7
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|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
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|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
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|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
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|8
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|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3