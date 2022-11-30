Manisa TSO Başkanı Yılmaz ekonomi gündemini değerlendirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Kasım ayı Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla Manisa TSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek, “Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım seçim sürecini hep birlikte atlattık. Bu süreçte Türkiye’ye örnek bir seçimi geride bıraktık. Saygı ve sevgi içerisinde hoşgörünün ön planda olduğu bir seçim sürecinin ardından meclis üyeliğine seçildik. Sağ olun sizin oylarınız ile bir kez daha meclis başkanı seçildim. Geçen dönem bu meclis birçok başarılı projeye imza attı. Bu dönemde de hep birlikte ben değil biz diyerek başarılı işlere imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz: “Enflasyondaki artış devam ediyor”

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz dünya ekonomisinde yaşana gelişmeler hakkında konuştu. Başkan Yılmaz, “Ekonomik aktivitede yaşanan ivme kaybına rağmen, enflasyon tarafında beklenen gerilemenin gözlenmemesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarının devamını beraberinde getirmektedir. Kısa vadede sona ermeyeceği düşünülen faiz artırım döngüsü ve devam eden jeopolitik riskler de ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmayı sürdürmektedir. Nitekim, uluslararası para fonu IMF, ‘Dünya Ekonomik Görünüm’ raporunda, enflasyonda küresel ölçekte devam eden artış ve Rusya Ukrayna savaşının ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra para politikalarındaki sıkılaşma adımlarını da gerekçe göstererek, küresel ekonomik aktivite üzerindeki risklere dikkat çekmiş, bu doğrultuda büyüme tahminlerini gözden geçirerek, 2022 yılı için değiştirmeyerek yüzde 3,2 düzeyinde tutarken, 2023 yılı için yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye düşürmüştür. Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) başta olmak üzere küresel merkez bankaları, para politikalarında sıkılaşmaya devam ederken, her üç banka da yaptıkları son toplantılarda faizleri 75 baz puan yükseltmiş, fiyat gelişmelerine bağlı olarak sıkılaşma adımlarının süreceğinin sinyalini vermiştir. 75 baz puanlık artış ile Amerikan Merkez Bankası FED, politika faizini, yüzde 3,75- yüzde 4,00 aralığına yükseltmiş böylece, mart ayındaki toplantısından bu yana faizleri toplamda 3,5 puan yükselterek, politika faizini 2008’den bu yana en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Benzer şekilde, politika faizini 75 baz puan arttıran Avrupa Merkez Bankası da temmuz ayından bu yana toplamda 200 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirerek, resesyon endişelerine rağmen faiz oranlarını Şubat 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarmıştır. Aynı şekilde, İngiltere Merkez Bankası (BOE) da 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan arttırarak yüzde 3’e yükseltmiş, böylece 1989’dan bu yana görülen en büyük faiz artışını gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

“İmalat sektöründe daralma yaşanıyor”

Sözlerine ülke ekonomisindeki gelişmeler üzerine devam eden Başkan Yılmaz, “Ülkemiz ekonomisine dair yaşanan gelişmelere değinecek olursak, küresel ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlama ülkemizde de görünmektedir. İmalat PMI ekim ayında 46,4 düzeyinde gerçekleşerek art arda sekizinci ayda 50 eşik değerinin altında kalmıştır. Talep koşullarındaki zayıflama nedeniyle yeni siparişlerde kaydedilen ivme kaybı, imalat sanayiinin performansındaki hızlı daralmada belirleyici olmuştur. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış ticaret açığı Ekim’de yıllık yüzde 430 artarak 8,01 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllık TÜFE enflasyonu yükseliş eğilimini ekim ayında da sürdürerek yüzde 85,51 düzeyine ulaşmış ve 24 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Enflasyon değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki artış temel belirleyici olmuştur. Enerji maliyetlerindeki yükselişin desteklediği yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu da yüzde 157,69 ile 1981’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kurulu toplantısında, politika faizini piyasa beklentisi paralelinde 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmiş, böylece, ağustos ayında başlattığı faiz indirim döngüsünün toplam 500 baz puanlık indirimin ardından sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştır. Ancak, uluslararası para fonu IMF yapmış olduğu değerlendirmede, ülkemiz için enflasyon ile mücadele hususunda faiz artışı ve faiz artışı ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların birlikte atılması tavsiyesinde bulunmuş ayrıca yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler dikkate alındığında sıkı maliye politikasının da yardımcı olacağı ifade etmiştir” dedi.

“Ülkemizin enerji kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor”

Sözlerinin son bölümünde tüm dünyanın artan enerji fiyatları ve iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Tüm dünya, artan enerji fiyatları ve iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya. Peki biz buna karşı önlem olarak ne yapmalıyız ya da neler yapıyoruz? Çözüm olarak, yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparak, ülkemizin enerji kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak önemli projeler yürütüyoruz. Kısaca bahsedecek olursak, GES projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - 2022 üreten şehirler programında, odamızca sunulan verimli kaynak, verimli üretim projesi. Bu iki projemizde de büyük adımlar attık. 2022 üreten şehirler programında, odamızca sunulan verimli kaynak, verimli üretim projesi şu an onaylandığının haberi geldi. GES projemizde de güzel bir şekilde ilerliyoruz. Enerji şu an bile çok büyük sorun. İleride bu sorun artarak devam edecek. Testi kırılmadan önlem almak lazım. Bu projelerimiz şekillendikçe, ilerledikçe sizleri haberdar edeceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yapacağız GES projemiz ile Manisa iş dünyasının enerji sıkıntısına bir nebze olsun nefes aldıracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Meclis Başkanımız Ümit Türek’in dediği gibi ben değil biz diyoruz. Hep birlikte yol ilerliyoruz. Kimseyi kırmadan dökmeden yolumuza devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımız var aramıza. Geçtiğimiz dönem bu meclis 5 tane OSB’nin altını imzasını attı. Biz kavgaları bir kenara bırakıp, sevgi dili ile kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Odamızdaki hizmet kalitesine en üst noktaya taşırken yaptığımız projeler ile de ülkemize örnek olduk. Bu dönemde de sizlerin desteği ve emekleri ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çıtayı daha üst noktaya hep birlikte taşıyacağız” diyerek sözlerine son verdi.