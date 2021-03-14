banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
Hollanda salgın gölgesinde sandığa gidiyor
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
İhracatçılar sağlıklarını Türk hekimlerine emanet etti
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Çağla sezonu 50 TL'den açtı
Andımız artık okunmayacak!
Andımız artık okunmayacak!

Manisa Ticaret Borsası’ndan ’Reform Paketi’ değerlendirmesi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Güven ve İstikrar” temelinde açıklanan, Türkiye’nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle, potansiyel büyümesini artırmasının hedeflendiği “Ekonomi Reform Paketi” ile ilgili değerlendirmede bulundu.

MANİSA 14.03.2021, 14:37
3
Manisa Ticaret Borsası’ndan ’Reform Paketi’ değerlendirmesi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Güven ve İstikrar” temelinde açıklanan, Türkiye’nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle, potansiyel büyümesini artırmasının hedeflendiği “Ekonomi Reform Paketi” ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Pandemi sürecine ve birikmiş tüm ekonomik zorluklara rağmen, kayıplar yaşanmış olsa da üretim alt yapısını ve faaliyetlerini koruma direncini gösteren Türkiye’nin, geçmişin yüklerini hafifletmesi ve salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına güçlü giriş yapması bakımından, açıklanan ekonomi reform paketinin uygulamada iyi sonuçlar getirecek nitelikte konu başlıkları taşıdığını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Açıklanan ekonomi reform paketinde; yatırıma, üretime, piyasa istikrarına, istihdama ve ihracata yönelik olarak açıklanan hedefleri çok önemli buluyoruz. Bir süredir iş dünyamızı temsilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki istişare toplantılarında Hükümetimize aktardığımız tespitlerin, ekonomi reformları arasında yer aldığını görmek ise ayrıca memnun edici oldu. Ülkemizin; üretim ve iç piyasa canlılığı, buna bağlı ihracat, cari açık, istihdam ve büyüme oranları gibi hedeflerinin kaynağını teşkil eden her ölçekteki işletmenin, üretim-istihdam ve yatırım planlamalarında daha az risk ile daha uzun vadeli öngörülerde bulunabilmesinin sağlanması ilettiğimiz en hassas ve belki de finansman kadar önemli ihtiyaçlar arasındaydı. Çünkü risk ortamındaki finansmanın, borçlanma ya da sorunları ötelemeden başka bir sonuç getirmeme ihtimali de olur. Ayrıca; artan üretim maliyetleri ve düşen alım gücü, olumlu beklentilere pek fırsat vermiyordu. İhracat açısından baktığımızda ise, yurt dışı piyasa ve rekabet koşullarında, işletmelerin mevcut yurt içi maliyetleri ile yurt dışı fiyatlarını sürdürülebilir olarak tutturabilmesi ve rekabet etmesi kolay görünmemeye başlamıştı. Sektörde yapılan satışlar ağırlıklı olarak, kalite ve fiyat bileşeninde rekabetin hassas kriterlere tabi olduğu Avrupa Ülkelerine yapıldığından, İşletmeler için öncelik mevcut pazarın korunabilmesi haline dönüşmüştü. Bu da kalitenin ucuza satılması ve katma değer kayıpları anlamına gelir. Özetle son dönemde yapılan istişarelerde kilit noktalar olarak öne çıkan güven ve istikrar ihtiyacının, reformlarda karşılığını bulması oldukça anlamlı oldu. Çünkü; Türkiye’nin büyümeyi sağlarken, ek hazine borçlanması ve kamu maliyeti oluşmadan enflasyon ve faizi eş zamanlı düşürebilmesi, kur dengesi sağlaması, kamu ve özel sektörün borç yükünü azaltması, işsizliği azaltıcı yatırımları ve ihracatı artırması; üretmesine ve ürettiklerini satabilmesine bağlı. Bunun için de üretim ve tüketimde güvenin korunması gerekir. Doğru uygulamalarla istikrar da beraberinde gelir. Dolayısıyla ülkemiz menfaatleri adına, toplumun her kesiminin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan ’Ekonomi Reformları Tanıtım Kitapçığı’na ulaşarak desteklerden haberdar olması ve gerekiyorsa piyasa istikrarında kendi payına düşen sorumluluğu alması faydalı olur" dedi.

"Ekonomi reformlarının zamanlaması oldukça yerinde"

2020 yılının kapanma, salgının etkilerine karşı yeni normali bulma ve dayanıklılık gösterme süreçlerinin devamında, küresel ekonomide 2021 yılında canlanma ve likidite artışı çabaları olduğunu vurgulayan Özkasap, değerlendirmesine şöyle devam etti: "Bunun somut göstergelerinden birisi ABD’de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi. Yani Amerikalı tüketicilerin eline büyük miktarlarda para veriliyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ilaveten Çin de iyi durumda. Bu iki büyük güçteki hareketlilik gelişen piyasaları da etkileyecek. AB ülkeleri de daha iyi performans için planlamalar yapıyor. Buna bir de salgınla mücadelede başarı eklenir ve süreç uzamazsa, artan likiditenin Türkiye’de olumlu yansımaları olacaktır. Türk Lirası’nın istikrara kavuşması da burada devreye giriyor. İşte bu nedenle, anahtar kelimelerin güven ve istikrar olduğunu gördüğümüz ekonomi reformlarının zamanlaması oldukça yerinde. Reform içeriğinde herkesin mutabık kalacağı birçok yöntem ve yine ilk niteliğinde bazı destekler var. Geçmiş ekonomi politikalarında yapılan hataları telafi edici hedefler ve her ay düzenli olarak bir araya gelecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun toplantı sonuçlarının kamuoyuyla paylaşacağının açıklanması da bu sefer uygulamada daha kararlı olunacağı mesajını veriyor. Zaten hedefe götürecek olan da uygulama. Sonuç olarak; ticareti kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi, piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi, ihracatın tabana yayılması, destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması ve diğer tüm konu başlıklarında, istişareyi ve sahanın taleplerini esas alan ekonomi yönetimimize ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Manisa özelinde de; pek çok ürün ve kategoride miktar ya da değer bazında ilk sıralarda üretmeye, iç ve dış ticaretimizi sürdürmeye, istihdam oranı ve diğer pek çok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Manisa; çeşit ve ölçek bakımından sahip olduğu geniş üretici ve sanayici potansiyeli, hem iç pazara hizmet verebilen hem de ihracat pazarlarına ulaşabilen deneyimli özel sektör yapısı, ilgili kamu kurumlarımızın da sağlayacağı yapıcı uygulama destekleriyle, ülkemizin ekonomi reformlarında hedeflenen gelişmelere yine en iyi katkı örneklerini verecektir. Reformların ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz"
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. İstanbulspor 26 47
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Ümraniye 26 37
10. Bandırmaspor 26 35
11. Bursaspor 25 34
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 27 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 27 38
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Levante 27 35
9. Athletic Bilbao 26 33
10. Celta de Vigo 26 33
11. Granada 26 33
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 26 22
20. Huesca 26 20