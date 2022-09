Manisa Ticaret Borsasından bin öğrenciye okul kıyafeti desteği

öğretim gören ihtiyaç sahibi bin ilkokul öğrencisine okul kıyafeti desteğinde bulundu.

Manisa Ticaret Borsası, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde eğitim yardımlarını sürdürüyor. Borsa, Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde eğitim-öğretim gören 80 okulda ihtiyaç sahibi bin ilkokul öğrencisine, okul kıyafeti desteği sağlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB) öncülüğünde Manisa Ticaret Borsasının katkı ve organizasyonuyla düzenlenen temsili dağıtım töreninde konuşan Borsa Başkanı Sadık Özkasap, “Borsamız, asli meslek kuruluşu faaliyetlerinin yanı sıra toplumumuzun huzur ve refahını ilgilendiren sosyal sorumluluk projelerine de her zaman büyük önem vermektedir. Çeşitli vasıtalarla eğitim ve öğretime katkı sağlamak ise daha farklı bir maneviyat içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlik alanlarımızdan bir tanesi. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde her eğitim öğretim yılında organize ettiğimiz ayni destek çalışmamız yönetim kurulu ve meclis üyelerimizin yine halkımızdan aldıkları görüşlerin dikkate alınmasıyla 2022-2023 sezonunda hediye çeki dağıtımı yöntemi ile Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerimizde ihtiyaç sahibi bin ilkokul öğrencimize okul kıyafeti sağlanması şeklinde düzenlenmiştir. Böylece geleceğimizi oluşturacak ve ülkemizin değerlerine değer katacak olan ilkokul çağındaki öğrencilerimize bir nebze olsun katkıda bulunulması arzulanmıştır. Bizler biliyoruz ki eğitime yatırım yapan kaybetmez. Evlatlarımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yararlı olması en büyük arzumuzdur. Bu inançla, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin maddi ve manevi açıdan her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Nuriye Mahallesi sağlık ocağını yaptırmaya talibim”

Konuşmasının sonunda Vali Yaşar Karadeniz’e dönerek, Nuriye Mahallesi’nde depremde yıkılan sağlık ocağını babası adına yeniden yaptırma talebinde bulunan Özkasap, “Nuriye Mahallesi’nde depremden dolayı oradaki sağlık ocağımız yıkılmıştır. Yaklaşık 2 seneden beri yenisi yapılmamıştır. Ben de sizlerin izinleriyle rahmetli Kamil Özkasap adına sağlık ocağını yaptırmaya talibim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 12 Eylül itibariyle Manisa’da 260 bin 347 öğrenci, 17 bini resmi olmak üzere toplam 20 bin öğretmen ve bin 119 okulda eğitime başladıklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı ticaret borsasına teşekkür etti.

Manisa Ticaret Borsasının uzun yıllardan beri eğitime büyük destekler verdiğini aktararak sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ise “Ticaret borsasının bu çalışmalarını yıllar öncesinde de bir kısmını gördük. Manisa önce tarım şehridir, daha sonra sanayi şehri olmuştur. Tarım şehri olarak da Manisa, daha devletimizin kalkınma hamleleri bitmediği yıllarda eksiklerini ticaret borsası üzerinden karşıladığını hatırlıyorum. Ben Pamukçular İlkokulu’nda okudum. Ticaret borsasının önderliğinde pamukçulardan toplanan para ile yapılmıştı. Yine aynı şekilde yapılan Üzümcüler İlkokulu’nu biliyorum. Onun dışında bizim Ankara’da okuduğumuz yıllarda kaldığımız yurdun adı ‘Manisa Kredi Yurdu’ydu. Manisa Ticaret Borsası’nın önderliğinde toplanan paralarla yapılmıştı. Ticaret borsasının temelinde eğitime çok büyük katkıları vardır. Ticaret borsamız o zamanlarda da hayırlı işlere imza atardı. Bugün de aynı mirası devam ettiriyor. O günden bugüne kadar gelen ve rahmete kavuşan tüm yöneticilerini şükran ve rahmet anıyorum. Bugün de aynı şekilde onların çocuklarının eğitime destek vermelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her okula belli ödenek ve bütçe sağlandı”

Eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde odaklandıkları birçok konu olduğunu dile getiren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Eğitim-öğretim yılımıza başladık. Eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde odaklandığımız birçok nokta var. Bunlardan birisi de şu anki Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in üzerinde çok sık durduğu, tüm okullarımızdaki şartların birbirine yaklaştırılması ve eşitlenmesi hususudur. Bunu sağlamak üzere Bakanlığımızın özellikle bu yıl farklı bazı uygulamalar getirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Her okula belli ödenek ve bütçe sağlandı. Bu şekilde velilerden toplanarak yapılan temizlik, malzeme alımı, donatı alanlarının yapılması gibi giderler buralardan karşılanacak. Ama eşitlenemeyecek bir başka konu var. Ailelerin gelir durumuna göre öğrencilerimiz arasında farklılıklar oluşabiliyor. O farkı kapatmak da sivil topluma düşen bir görev. Ticaret borsamız da bu görevi yerine getirdiğini görüyoruz ki geçen yıl da burada benzeri bir amaçla toplanmıştık. Borsamız bunu artık kendine görev edinmiştir. Kendilerine, başta yönetim kurulu başkanımız Sadık Özkasap olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benzeri çalışmaların ümit ediyorum ki başka alanlarda olmasını diliyorum”

Konuşmaların sonunda protokol üyeleri, okul kıyafetlerini anlaşmalı noktalardan almalarını sağlayacak çekleri okul müdürlerine takdim etti.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arif Alkan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okul müdürleri ve Ticaret Borsası yönetim kurulu ile üyeleri katıldı.