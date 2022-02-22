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Manisa Ticaret Borsası’nda ’Yeni teşvikler ve çalışma hayatı’ istişare edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Buket İnce, Manisa Ticaret Borsası yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, çalışanlara ve işletmelere sağlanan teşvikler, teşviklerin bilinirliği ve işlerliği, dijital dönüşüm ve programlamalar ile sağlanan yeni uygulama kolaylıkları ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli konular görüşüldü.

MANİSA 22.02.2022, 16:13
Manisa Ticaret Borsası’nda ’Yeni teşvikler ve çalışma hayatı’ istişare edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Buket İnce, Manisa Ticaret Borsası yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, çalışanlara ve işletmelere sağlanan teşvikler, teşviklerin bilinirliği ve işlerliği, dijital dönüşüm ve programlamalar ile sağlanan yeni uygulama kolaylıkları ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli konular görüşüldü.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay’ın ev sahipliğinde, hem nezaket hem de istişare ortamında gerçekleşen ziyarette; Müdür Vekili İnce’ye, Tevkifat Servisi Sorumlusu Ahmet Ağır da eşlik etti. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Sürekli değişen sosyal güvenlik ihtiyaçlarımıza karşılık, toplumumuzun bu alanda hak ve sorumluluklar bakımından güvence altına alınmasının temelini sosyal güvenlik sistemimiz ve onun sağlıklı işlemesi oluşturuyor. Bu konuda da hepimizin üzerine düşen görevler bulunmakta. İl müdürlüğümüzün; hem çalışanların, hem işverenlerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak, insan ve çözüm odaklı, yapıcı, adil ve kolay erişilebilir, mali açıdan sürdürülebilir ve çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sistemi ile arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını çok iyi biliyoruz. Müdürlüğümüzün çalışmalarını, iş verenlerimizin motive edilmesi, vatandaşlarımızın bilgilenmesi, sunulan hizmet ve yeni uygulamalara uyumun süratle sağlanması bakımından da çok önemsiyoruz. Manisa Ticaret Borsası camiası olarak bizler de son dönemde yaşanan tüm zorluklara rağmen istihdam ve uygulamalara uyum sağlama hususlarında üyelerimizle sürekli istişare ve işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü; uygulamalarda uyum ve işbirliği arttıkça toplumsal verimliliğimizin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle; il müdürümüze ve teşkilatına çalışma hayatına sağladıkları destekler ve kamu-özel sektör işbirliğine gösterdikleri hassasiyetler dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kendilerini ağırlamalarından dolayı Başkan Özkasap ve yönetimine teşekkürlerini sunan Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili Buket İnce de "Borsamız, sosyal güvenlik bilincinin gelişmesi, mevzuatın gerektirdiği uygulamalara uyumun artırılması gibi pek çok konuda kurumumuza destek oluyor. Hem çalışanlarımız hem de işletmelerimiz adına sağladıkları geribildirimler ve çözüm getirici öneriler için Manisa Ticaret Borsası yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün de; SGK desteklerinden etkin şekilde faydalanılması ve Manisa’daki istihdam oranının artırılmasına yönelik gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Görüş alışverişi içerisinde geçen ziyarette, çalışanlara ve işletmelere sağlanan teşvikler, teşviklerin bilinirliği ve işlerliği, dijital dönüşüm ve programlamalar ile sağlanan yeni uygulama kolaylıkları ve çalışma hayatına ilişkin çeşitli konular görüşüldü.

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