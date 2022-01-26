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Manisa Ticaret Borsası TEKNOFEST 2021 birincilerini ağırladı

21/26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Havaalanında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Teknofest’21’de ‘Tarım Teknolojileri Alanı’nda 89,67 puan alarak birinci olan, Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan “Manisa MezzoMorto Tartek Takımı” Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti.

MANİSA 26.01.2022, 14:34
Manisa Ticaret Borsası TEKNOFEST 2021 birincilerini ağırladı

21/26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Havaalanında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Teknofest’21’de ‘Tarım Teknolojileri Alanı’nda 89,67 puan alarak birinci olan, Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan “Manisa MezzoMorto Tartek Takımı” Manisa Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Proje Danışmanı Eğitimci Ertuğ Gözüaydın ve öğrenciler Burakhan Arıkanlı ile Ömer Ceyhun Öztürk, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Alpaslan Gül, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Ersaygı ve Genel Sekreter Mutlu Karakaş tarafından ağırlandı.

Teknofest’21 Tarım Teknolojileri Alanında birinci olan “Akıllı Tarım Platformu” projesiyle ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı Eğitimci Ertuğ Gözüaydın Manisa Ticaret Borsasına yapılan destekler için teşekkür etti.

Örtü altı tarımına öncülük edecek olan Akıllı Tarım Platformu’nun pandemi döneminde yaşanan şehirden-köye göçlerde tarım uygulamalarını rahatlatmak adına ortaya çıktığını anlatan Danışman Eğitimci Ertuğ Gözüaydın, projenin patent çalışmalarının başladığını ve bazı büyük firmaların projeyi uygulamak adına kendileriyle irtibat kurduklarını anlattı.

Akıllı Tarım Platformu projesiyle oluşturulan platformda Mobil Uygulama- Elektronik Tarım ve Erkenci Tarım uygulamasını bir araya getirdiklerinden söz eden Gözüaydın Akıllı Tarım Platformu’nun Yunusemre Millet Çarşısında sergilendiğini ifade etti. Akıllı Tarım Platformu’nun kendi enerjisini kendisi üreten bir platform olduğunu kaydeden Gözüaydın, platformda yetiştirilen ürünlerin çiçeklenme süresinin 20 gün öne çekildiğini ve verimlerinin de düşmediğini ifade etti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de projenin başından sonuna kadar emek veren ve gece gündüz demeden çalışıp projeyi hazırlayan ‘Manisa MezzoMorto Tartek Takımı’nı kutladı. Hazırlanan projenin tarım kenti Manisa için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Öztürk, projenin geliştirilmesiyle tarımda yeni çığırlar açılacağını kaydetti.

"Desteklerimiz sürecek"

Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman da proje ekibini kutladı. Daha önce Teknofest’21 öncesi Manisa Ticaret Borsası olarak uygulama aşamasında olan projeye destek olduklarını belirten Başkan Yayman, Manisa Ticaret Borsasının bu projenin geliştirilmesinde ve yeni projelerin hayata geçmesi durumunda desteklerini sürdüreceğini belirtti.

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