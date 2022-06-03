Manisa Ticaret Borsası sektör temsilcileriyle sorun ve çözüm yollarını görüştü

Manisa Ticaret Borsası tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren üyelerle sektör istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret Borsası tarafından sektörde faaliyet gösteren, konserve sektör temsilcisi Sadık Özkasap ve Serkan Tok, üzüm sektör temsilcisi Hüseyin Şenay, zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcisi Mehmet Ersaygı, et sektör temsilcisi Taner Özalp ve Levent Örülüer ile sektör istişare toplantısı yapıldı. Manisa Ticaret Borsası hizmet binasında düzenli olarak gerçekleşen toplantıda üyelerin sektörde karşılaştıkları sorunlar ve talep ettikleri konular üzerine değerlendirmeler görüşüldü. Sorunların çözümü için izlenmesi gereken stratejilerin aktarıldığı toplantıda, üreticiler, tüccar ve ihracatçıların Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm, zeytin ve zeytinyağı, pamuk, domates, biber, buğday, mısır, küçük ve büyük baş hayvan varlığı mevcut durumunu ile ilgili görüş öneri ve tespitleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ve özellikle Manisa için hayati önem taşıdığını belirtti. Özkasap, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile gıda ve tarımın öneminin bir kez daha ön plana çıkmış olduğu gıda ve tarımın sürdürülebilirliği noktasında Manisa’da üreticilerin, tüccarların ve işletmecilerin var gücüyle çalışmakta olduğunu söyledi.

Özkasap şöyle konuştu: "Sektörde yaşadığınız sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi ilgili kurumlara ileterek, üreticilerimizin, işletmelerimizin şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Bu konuda borsa üyelerimize fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Örneğin ’Sondaj Affı’ konusunda gerekli görüşlerimiz Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişiçi’ye iletildi"

Başkan Özkasap ayrıca Manisa Ticaret Borsası bünyesinde yapılan sektör toplantılarının periyodik aralıklar devam edeceğini ifade etti.

Toplantı, Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin 2022 yılı Manisa Tarım ve Hayvancılık bilgilendirme sunumuyla devam etti. Manisa Ticaret Borsası Ziraat Mühendisi Özlem Çetin sunumunda sektörlerin son durumlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Çetin, "İlimizin lokomotif ürünü olan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümde uyanma sonrası doğuşların da salkımlı olması ve başarılı uzatma hormonu uygulaması sonucu 15-17 Mayıs tarihlerinde bağlarda çiçeklenme dönemi başladı, hava koşullarındaki uygun sıcaklıklar ile çiçek döneminde de bağlarda büyüme ve gelişme devam ediyor. Zeytinlerde ise yoğun bir çiçeklenme dönemini bitiriyoruz. Tomurcuk döneminde havaların düşük sıcaklıklarına bağlı pamuklu bit mücadelesi yapıldı ve zeytin güvesinde meyve nesli için kontroller devam ediyor. İlimizde pamuk ekim alanlarında artış devam ediyor. Manisa’mızda 2022/2023 üretim sezonunda mısır, domates, biber alanlarından pamuk ekim alanlarına geçiş olduğu gözlendi. Bu sezon da pamuk sektörü açısından hastalık ve zararlı varlığının az olduğu bir yıl bekliyoruz. Dünyada ve ülkemizde küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim nedeniyle su kaynaklarımız azalmaktadır. Manisa çiftçisi de bu duruma uyumlu ürünler yetiştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle buğday ekim alanları artmıştır. Buğdayda çeşit özelliğine bağlı olarak soğuğa hassas olanlarda 11/14 Mart tarihinde ilimizde gerçekleşen düşük sıcaklıklar nedeniyle soğuk zararı lokal alanlarda gözlemlenmiş ancak bu durumun rekolteyi etkileyecek boyutlarda olmadığını değerlendiriyoruz. Demirköprü Baraj Gölünden geçtiğimiz yıla oranla bu yıl tarımsal sulama için daha az su verileceği bilgisini aldık. Manisa’da ve ülkemizde gıda tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için üreticilerimiz üretimden vazgeçmemiş, tohumu ve fidanı toprakla buluşturmaya devam etmiştir. Manisa Ticaret Borsası olarak ilimizde tarımsal üretimi takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.