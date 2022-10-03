Manisa Ticaret Borsası sandık başına gitti

Manisa Ticaret Borsası üyeleri yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Mart 2011 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Sadık Özkasap, tek listeyle gidilen seçimde üyelerin destekleriyle yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Ticaret Borsası genel kurulu gerçekleştirildi. 2011 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Sadık Özkasap, tek listeyle gidilen seçimde üyelerin destekleriyle yeniden başkanlığa seçildi. 4 yıl daha onurla başkanlık görevi yürüteceğini söyleyen Başkan Sadık Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası başkanlığını 2011 yılından bu yana götürüyorum. Karşımızda herhangi bir adayımız yok. Üyelerimizin seçime katılımı oldukça yüksek, üyelerimiz Manisa Ticaret Borsasına sahip çıkıyor. Bir 4 yıl daha başkanlık görevini büyük bir onurla yapacağım. Geçtiğimiz dönemde pandeminin yoğun olduğu bir dönemdeydik. Her şeye rağmen pandemide tarım ürünleri ticareti ve ihracatında herhangi bir aksama olmadan o sıkıntılı dönemleri de atlattık. Manisa Ticaret Borsası pandemi döneminde halkımıza gereken yardımları da yaptı. Bu gibi durumlarda her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam edeceğiz.Bu yeni dönemde de büyük projelerimiz var. Manisa Ticaret Borsası’nın çalışmalarıyla 18 Şubat 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Coğrafi İşaret Tescili alınan "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü’nün, Manisa Menşeli olarak Avrupa Birliği’nde de tescil edilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Avrupa Coğrafi işaretinin başvuruları yapıldı. Yüzde 95’i Manisa’da üretilen bu ürünün Avrupa Coğrafi işaretinin alınmasıyla birlikte değeri de artacaktır” dedi.

Başkan Özkasap’tan lisanslı depoculuk müjdesi

Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, yeni bir müjdeyi de paylaştı. Özkasap, lisanslı depoculuk faaliyeti için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Manisa’nın kuru üzüm lisanslı deposuna ihtiyacı var. Ticaret Borsası olarak Manisa Kuru Üzüm Lisanslı Depoculuk A.Ş’yi kurduk.Şirketimizi de kurmuş olduk. Saruhanlı bölgesinde 3 yer belirledik. Bu dönemde Saruhanlı bölgesine buraya 10 bin tonluk kuru üzüm lisans deposu kuracağız. Bu hem üreticiye hem tüccara hem de ihracatçıya büyük bir destek olacak. Manisa’ya yapılan bu hizmeti geleceğimiz için çok önemli görüyoruz. Bundan sonra da tüccarımıza, üzüm işletmecilerimize, fabrikalarımıza, alın teri döken üreticilerimizin yanında olacağız. Biz her zaman Manisa çiftçisi için mücadele ediyoruz ve yeni dönemde de bu mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.