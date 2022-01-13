Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri söyleşide buluştu

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Manisa Kitap Kafede gerçekleştirilen söyleşide bir araya geldi.

Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi’nin koordinasyonunda yürütülen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Filistin ve Doğu Türkistan Okumaları için Manisa Kitap Kafede bir araya geldi.

Öğrenciler, Manisa Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Başkanı 24. Dönem Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, İl Ar-Ge ve Proje Koordinatörü Özden Kabak ile Ar-Ge Birimi Öğretmenleri Güler Özkalkan ve Sümeyye Eroğlu, okulun Edebiyat Öğretmeni Emrenur Sarkın eşliğinde bir araya gelerek okuma, yazma, yorumlama ve yazarlık üzerine söyleşi yaptı. Söyleşide külliyat okumalarının öneminden, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması alanında konuşmalar gerçekleştirildi. Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kurban, söyleşinin oldukça verimli geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.