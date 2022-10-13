Manisa Ticaret Borasında seçim sonrası ilk toplantı

Manisa Ticaret Borsası, seçimli olağan genel kurul sonrasında düzenlediği toplantıyla yeni hizmet dönemi için görev dağılımlarını belirledi.

Manisa Ticaret Borsası’nın meclis, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeliği seçimleri; 5174 Sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin hükümleri uyarınca ve Manisa Şehzadeler İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda tamamlandı. Seçimin sonuçlarının onaylanması sonrası Manisa Ticaret Borsası, yönetim kurulu, meclisi ve disiplin kurulu ilk toplantılarını da yaparak yeni hizmet dönemi için kendi içindeki görev dağılımlarını da belirledi.,

Güven tazeleyerek yeniden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Sadık Özkasap, gerçekleştirilen seçim sürecine ilişkin, “İradelerin hakkaniyetle temsil edildiği, yüksek katılım oranıyla oluşan demokratik bir seçim ortamında, Manisa Ticaret Borsası Üyelerinin dostça ve kardeşçe bir araya gelmesiyle ekim ayının başında gerçekleştirilmeye başlanılan organ üyeliği seçimlerimiz tüm fiili ve yasal unsurlarıyla sonuçlanmıştır. Çok sevdiğimiz Manisamıza ve üyelerimize hizmet yolunda; şahsıma ve organ üyeliklerine seçilen ekip arkadaşlarıma duydukları güven ve seçimlerimize göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla tüm Manisa Ticaret Borsası üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu vesileyle, önümüzdeki yeni hizmet döneminde de üyelerimizden ve Manisamızdan aldığımız güçle, Manisa ekonomisini ve üyelerimizin üretim faaliyetlerini ilgilendiren her konuda, meslek kuruluşu olmanın gerektirdiği vazifeler doğrultusunda, çalışmalarımızı gayretle ve her zaman daha iyisi için devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca; üyelerimizin, Manisalı hemşehrilerimizin ve paydaş kurumlarımızın bizlere aktaracağı tüm fikir, öneri ve çalışma konularından da, borsamıza ve Manisa ekonomisine kazandıracağı dinamizm dolayısıyla büyük memnuniyet duyacağımızı, ortak çalışmalarımızın hizmette devamlılık esasıyla ve birlikteliğimiz adına daha da artan bir inançla devam edeceğinin bilinmesini isterim. Seçimlerimizin Manisamıza hayırlı olmasını temenni eder, başta üyelerimiz olmak üzere Manisa ve ülkemizin kalkınmasında, insanımızın refahında emeği ve katkısı olan herkese çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Manisa Ticaret Borsası’nın 4 yıllık yeni hizmet döneminin görev dağılımları ise şu şekilde oluştu: Yönetim kurulu bünyesinde Hüseyin Şenay ve Alper Özgür yönetim kurulu başkan yardımcılığı, Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine seçilirken, meclis bünyesinde Cahit Yayman meclis başkanlığına, Ali Yılmaz ve Alpaslan Gül Meclis başkan yardımcılıklarına, İbrahim Külahlı, Serkan Tok, Riza Güner, Kenan Unat, Giovanni Cem De Andria ve Doğan Erdoğdu meclis üyeliklerine seçildiler.

Manisa Ticaret Borsası Disiplin Kurulu ise Levent Örülüer’in Başkanlığında, Sevim Koç, İsmail Kandemir, Mehmet Reşat Korguz, Münir Birsel Günbay ve Nusret Serdar Muğla’nın üyelikleriyle oluştu.