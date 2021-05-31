Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’yi ölüm yıldönümünde mezarı başında andı. Kabir başında dualar okunurken, Manisa Tarzanı’nın mezarına karanfil bırakıldı.

Manisa’nın ağaçlandırılmasında önemli rol oynayan ve Manisa Tarzanı olarak anılan Ahmet Bedevi, vefatının yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çatal Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Manisa Tarzanı’nı anma konuşmasının ardından dualar edildi ve kabri başına karanfiller bırakıldı.