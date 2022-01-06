Manisa tarımının 2021 yılı değerlendirildi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılının değerlendirildiği, 2022 yılının ise planlamasının yapıldığı “Yıllık Değerlendirme ve Planlama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda, 2021 yılında yapılan çalışmalar, Manisa’nın gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, tarımsal yenilikler, çiftçi sorunları ve çözümleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Manisa Tarım ve orman İl Müdürü Metin Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantıya; İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, şube müdürleri ile 17 ilçe müdürü katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Metin Öztürk, yoğun ve tempolu geçen bir yılı geride bıraktıklarını, il ve 17 ilçe Müdürlüğünde görevli teknik personellerle birlikte bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda konularında üreticileri ve tüketicileri bilgilendirmeye, onlarla birlikte aralıksız sahada çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Manisa’da toplam 5 milyon 140 bin 691 dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirildiğine vurgu yapan İl Müdürü Öztürk, “Ürettiğimiz tarımsal ürünler ile sadece ülkemizin değil dünyanın beslenmesine de önemli katkılar sunulmaktadır. Küresel salgın nedeniyle kısıtlamaların yaşandığı bir dönemde bile Manisa’da tarımsal üretim durmamıştır. İlimiz pek çok alanda liderliğini koruyarak tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başarmıştır. Tarım ve sanayiyi buluşturan İlimiz tarımının en belirgin özelliği, ürün yelpazemizin genişliği ve ihracata yönelik kaliteli ürün üretme kabiliyetine sahip oluşumuzdur. Manisa sofralık ve kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretiminde, sofralık ve yağlık zeytin üretiminde, etlik tavuk varlığı ve hindi varlığında ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Yumurta tavuğu varlığında, tütün, kekik ve salçalık domates üretiminde ikinci sırada yer almakta, turşuluk hıyar, salçalık biber üretiminde ise üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir. Manisa’mız ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla da göz doldurmaktadır. Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa’dan gerçekleşmektedir. 2021 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz verilerine göre ilimizden toplam 629 bin 623 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda verilen Bitki Sağlık Sertifikası sayısı 35 bin 723 adettir. İlimizden yaklaşık 400 milyon adet sofralık yumurta, 23 milyon 741 bin 878 kilogram kanatlı eti ve ürünleri, 19 milyon 630 bin 755 kilogram süt ürünleri, 49 milyon 234 bin 514 kilogram kedi köpek maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır.” dedi.

İl Müdürlüğünce son bir yılda, 221 milyon 500 bin hayvanın sağlık taramasının yapıldığını söyleyen Metin Öztürk, 1 milyon 454 bin 21 doz aşı kullanılarak hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele edildiğini kaydetti.

Öztürk, gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü, 2021 yılında gıda üretim işletmesi, yem işletmesi, gıda satış-toplu tüketim yerleri olmak üzere 18 bin 279 işletmeye, 222 aktif kontrol görevlisi ile toplam 31 bin 650 denetim gerçekleştirildiğini aktardı.

"Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında Manisa’daki herkesi gıdamızı korumak için söz vermeye davet ettik" ifadelerini kullanan Metin Öztürk, “Gıdanı Koru Kampanyası ile ilgili farkındalığı artırmak için kadın kooperatiflerimize, özel sektör ve öğrencilerimize eğitimler verildi. Gıdanı Koru Mutfağı Etkinliklerimizde düzenlediğimiz yemek yarışması ile gıda israfının önemi vurgulandı. Gıdanın kaybı ve israfına yönelik olarak ilkokul çağındaki çocukların eğitilmesi ve kalıcılığın oluşturulması için ’Gıdanı İsraf Etme Paranı Biriktir’ düşüncesi ile Kumbara yapımı gerçekleştirildi ve çocuklarımıza 80 bin adet Gıdanı Koru Kumbarası dağıttık” dedi.

Verilen desteklemelere ilişkin açıklamalarda da bulunan İl Müdürü Öztürk, “2021 yılında üreticilerimize hayvancılık alanında 114 milyon 802 bin 849 TL, bitkisel üretim alanında 192 milyon 111 bin 227 TL, kırsal kalkınma alanında 9 milyon 598 bin 911 TL olmak üzere toplamda 316 milyon 512 bin 987 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Manisa, tarım ve hayvancılığın yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il durumundadır. İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime imkân sağlayan örtü altı yetiştiriciliği Manisa’da giderek yaygınlaşmaktadır. Manisa Jeotermal Seracılıkta Türkiye ikincisidir. Hedefimiz Türkiye birinciliğidir. Manisa için önemli gördüğümüz bir diğer husus da ilimizde jeotermal kaynaklı teknolojik seracılığın geliştirilmesidir. Bu anlamda jeotermal kaynağın yoğun olduğu Alaşehir İlçemizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak Teknolojik Sera varlığımızın arttırılması, önemli projelerimizdendir. Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde bu kapsamda fizibilite çalışmalarımız tamamlanmıştır. Gene Soma İlçemizde termik santralden elde edilecek sıcak suyun teknolojik seracılıkta kullanılması için fizibilite çalışması tamamlanmıştır. Bu projenin bir diğer önemi de seracılık faaliyetinin yapılması planlanan alanın eski kül depolama alanı olması. Böyle bir alanın tarımsal üretime kazandırılacak olması ülkemizde bir ilk olacaktır” diye konuştu.

İl Müdürlüğünce bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda konularında pek çok projenin yürütülmesinin yanı sıra Bileşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile de ortak projeler yürüttüklerini ifade eden Metin Öztürk, “Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılında ’45+1 Tarımda Bir Adım Önde’ mottosu ile bitkisel üretim, mera, hayvancılık, gıda ve arıcılığı da kapsayan toplam 46 proje gerçekleştirdik. Bitkisel üretimde mera dâhil 36 proje, hayvancılıkta 8 proje ve gıda alanında 2 proje ile Manisalı üreticilerimizin yanında büyük bir onur ve mutlulukla yer aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz projeler ile dış kaynaklı projelerimizin toplam bütçesi 19 milyon 402 bin 593 TL’dir. Tüm projelerimizdeki toplam yararlanıcı sayısı 80 bin öğrenci ve 9 bin 536 üreticiden oluşmaktadır. 2022 yılında da bilgi ve bilime dayalı sürdürülebilir bir tarım kenti oluşturma yolunda geleceğe yönelik planlarımızı belirleyerek, bu planlarımızı gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Manisa’yı modern tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak, kaliteli ürün üreterek ürünlerimizin dünya pazarlarındaki yerini artırmaktır. Türkiye tarımının gücüne güç katmaya gururla devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı Şube Müdürlerinin sunumları, kurumun personel dağılımı, gıda, tarım ve hayvancılığın Manisa’daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, Bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu gibi konular ile devam ettikten sonra soru, cevaplar ve çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi.