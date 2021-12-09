Manisa tarımında dijitalleşme adımları atılıyor

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile üzümde rekoltenin ve bağ alanlarının dijital ortamda belirlenmesinin ilk adımları atıldı.

Manisa’da üzüm rekoltesi ve bağ alanlarının “Uzaktan Algılama Teknolojisi”yle belirlenebilmesi için ilk adım atıldı. Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda üzümde rekoltenin ve bağ alanlarının dijital ortamda belirlenmesinin yöntemleri belirlendi. Manisa tarımında dijitalleşme adımlarının ele alındığı toplantıda Gebze Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Manisa bağ alanlarını ve üzüm rekoltesini belirlemenin yapılacak olan yeni çalışma ile uzaktan algılama teknolojisiyle mümkün olduğunu anlattı.

“Uzaktan Algılama Teknolojisi”nin tarımda uygulanma alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapan Prof. Dr. Kavzoğlu, “Bu teknoloji ile tarım ürünlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi, gelişiminin takip edilmesi, hastalıkların tespit edilmesi, tarım alanlarının tespiti, rekolte ve verimlilik tahminleri, toprak yapısının analizi gibi konularda uydu görüntüleri ve insansız hava araçları yardımıyla, Manisa tarımının dijitalleşmesine katkı sağlayabiliriz. Bunun için hazırlanacak olan proje ile Ar-Ge yatırımları yapabilir ve sürdürülebilir bir şekilde bu projenin devamını sağlayabiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik ise İnsansız hava aracı teknolojileri ve yapay zeka yöntemlerinin füzyonu ile dijital tarım uygulamaları başlıklı sunumuyla “Uzaktan Algılama Sistemleri”nin teknolojik alt yapısı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sefercik ayrıca Manisa bağ alanları için yapmış olduğu çalışmayı paylaştı.

Gebze Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Çölkesen de mısır ile ilgili yürüttükleri dijitalleşme projesinden söz etti.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap Manisa tarımında dijitalleşme adına yapılan toplantının faydalarını anlattı. Başkan Özkasap, “Böyle bir projenin içinde Manisa Ticaret Borsası olarak yer almaktan dolayı mutluyuz. Manisa Ticaret Borsası olarak her türlü teknolojik ve dijital gelişiminin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Projenin uygulanması aşamasında da her türlü maddi - manevi ve teknik olarak destek olmaya hazırız. Hocalarımızın engin tecrübe ve akademik donanımları Manisa tarımına katkı sağlayacak. Projenin hayata geçmesiyle Sürdürülebilir üretim yönetimi, üretim planlaması, değişen oranlı girdi uygulamaları ve sonuçları gibi konularda yeni bir dönem başlamış olacak” diye konuştu.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yapılan bilgilendirme ve sunumlarla ilgili görüşlerini anlattı. Öztürk, bağ alanlarının net olarak bilinmesinin ve rekolte tahmini çalışmalarında dijital teknolojilerden yararlanılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, bu tür çalışmaları ortak platform çatısı altında yapmanın çalışmaların başarısını artıracağını belirtti. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa’nın bu konuda örnek bir model oluşturduğunu belirterek, çalışma grubuna ve eğitimcilere teşekkür etti.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ise Tarımda Dijitalleşme adımları ve uygulanması planlanan proje ile ilgili, “Geçmişte kurumumuz tarafından da yapılan projelerin güncellenen teknoloji ile bir adım daha öteye gidilebilmesi için çok önemli olduğu kanısındayım. Rekolte tespiti ile başlayan bu sürecin ortak yapılacak AR-GE çalışmaları ile ülke bağcılığının sorunlarının çözümü için başlangıç olduğu düşünülebilir. Kurum olarak projeyi destekliyoruz” diye konuştu.

Kurumlar ve projenin uzmanları, ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelerek projeyle ilgili çalışamaya devam etme kararı aldılar.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, Gebze Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen katıldı.