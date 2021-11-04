Manisa Tarım Fuarı 15’inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı

Tekno Tarım Manisa 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde, protokol üyelerinin katılımıyla açılışı yapılan fuar, tarım üreticilerinin teknolojik gelişmelerle buluşmasına imkan sağlarken, bir yandan da yeni tarım makinelerinin tanıtımına olanak sağlıyor. Türkiye’nin birçok ilinden 100’ü aşkın üretici firma, sektörün öncü firmalarının yanı sıra 10’un üzerinde kurum ve kuruluşun da standının yer aldığı fuar, 7 Kasım Pazar Günü’ne kadar, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Fuarın açılışında konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, tarım fuarlarının önemine değindi. Paris iklim sözleşmesiyle birlikte artık tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da paradigma değişimi olacağını vurgulayan Öztürk, “Bu paradigma değişimine hazırlanmak için bu tür buluşma noktaları çok önemli. Eğer tarımda teknoloji ve yeni teknikleri bu noktalarda üreticimizle buluşturamazsak, rekabette geri kalırız. Dolayısıyla hem teknolojiyi hem de bilgiyi geliştireceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise fuarın Manisa’ya ve Türk çiftçisine hayırlar getirmesini temenni etti.

"İş birliği arttıkça üretimde verimlilik, kalite ve ekonomik hacim de artacaktır"

Manisa’nın tarımda çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Özkasap, “Yıllık 4 milyar doları geçen, Manisa ihracatının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan tarıma dayalı ihracat yapısı ve ihraç edilen ürün çeşitliliği, Manisa tarımının en güçlü özelliklerinden birisi. İhracatın büyük kısmının başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelere yapılıyor olması da üretici, tüccar ve işletmelerimizin ulaştığı seviyenin tarıma dayalı potansiyelimizin bir başarı göstergesidir. Fuarımızda, çiftçimizin bilgi ve teknolojiyi üreten meslek gruplarımız ve paydaş tüm meslek kuruluşlarımız arasında iş birliği arttıkça üretimde verimlilik, kalite ve ekonomik hacim de artacaktır. Bu kapsamda fuarımızda Manisa tarımının gelişimini daha üst seviyelere taşıyacak Manisa’nın sektördeki etki alanını daha da genişletecek bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında kuruldukları günden beri ilçedeki tarımın daha da geliştirilmesi için ellerinden gelen çaba ve gayreti sarf ettiklerini anlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de tarımsal alanda yaptıkları yatırımlar hakkında konuştu. Çelik, “320 bin dönüm tarım arazisiyle Manisa’nın ve Türkiye’nin en önemli tarım tedarikçilerinden birisi olan şehrimizde bugüne kadar değişik hizmetlerimiz oldu. Kurduğumuz iki tane erken uyarı sistemiyle üreticilerimizin olumsuz havalardan etkilenmemesi için üzerimize düşeni yapmış olduk. Tarım il müdürlüğüyle bağlantılı olan bu sistemler olumsuz hava şartlarına karşı üreticilerimizi bilgilendiriyor. Yine kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkaran bir ilçe olarak daha önce kiraz ticareti Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde kahvehane köşelerinde, hatta otobüs duraklarında yapılıyordu. Türkiye’nin iddia ediyorum en güzel kiraz pazarını Hazine’den tahsis aldığımız 130 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında yaptık ve bugün üreticilerimiz bu modern kiraz pazarında rahatlıkla kirazlarını satıyor. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılarda bulunmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bin 600 dönümlük arazi kapalı sistemle sulanacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise tarıma yönelik yaptıkları yatırımlardan söz ederek, yeni müjdeler verdi. Ergün, “Üreticilerimizin gelirlerini artırmak adına ilimiz genelinde seracılığa büyük destek veriyoruz. Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyemizin hibe desteği olmak üzere üreticilerimize şu ana kadar toplamda 324 adet sera desteği verilerek üretime geçilmiştir. Tarımsal kalkınma noktasında Türkiye Belediyeler Birliğimiz tarafından ödüle layık görülen tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonlarına 38 adet ekleyerek toplam istasyon sayısını 49’a çıkardık. Manisa ovasının neredeyse tamamında üretim yapan çiftçilerimiz, hava koşulları ve ilaçlama zamanı gibi konularda kısa mesaj ile bilgilendiriliyor ve ürünlerini koruma altına alabiliyor. Bu projemizi İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz. Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz doğrultusunda 2 bin 575 çiftçimize 242 bin 847 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl da bin üreticimize toplam 100 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Allah nasip ederse yüzde 75’i Büyükşehir Belediyemiz hibesi olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva, Trabzon hurması, incir, kayısı ve melengiç fidanı toprakla buluşacak. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Buradan bir müjdeyi daha Manisalı çiftçilerimize vermek istiyorum. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, özellikle yaz aylarında tarımsal sulama noktasında sıkıntı yaşayan çiftçilerimize önemli bir destek sağlayacağız. Soma ilçemiz Beyce Mahallesi, Kırkağaç ilçemiz Kocaiskan Mahallesi, Ahmetli ilçemiz Matdere Mahallesi, Şehzadeler ilçemiz Gökbel Mahallesi ve Gördes ilçemizdeki Beğel Mahallesindeki bin 600 dönümlük arazinin kapalı sistemle sulanması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. 5 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz bu hizmetimizi inşallah sulama sezonuna yetiştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Atık su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız”

Manisa’nın Dünyaca ünlü Sultani üzümün başkenti olduğunu ve 100’den fazla farklı ürünün yetiştiği bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Ergün, sözlerine şöyle devam etti: “Bu doğrultuda üretken belediyecilik anlayışımızla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine büyük önem veriyor, hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kırsal kalkınmayı sağlamak sadece üreticimizi destekleyerek değil, aynı zamanda su kaynaklarını kirlilikten koruyarak, köylerimizin alt ve üst yapısını yenileyerek, ulaşım imkanlarını kolaylaştırarak ve yol ağlarını iyileştirerek mümkün olabilir. Bu bağlamda 19 atıksu arıtma tesisimiz ile evsel nitelikli atık suları arıtarak bereketli havzalarımıza sağlıklı bir şekilde veriyoruz. Sarıgöl ilçemizde yeni atıksu arıtma tesisimizin inşaatı devam ederken Demirci, Selendi ve Kırkağaç İlyaslar mahallemize yapacağımız tesislerimizin de yer teslimini yaptık. Köprübaşı ilçemize de atıksu arıtma tesisi kazandırarak il genelinde tesis olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız”

Tarım ve sanayiyi buluşturan Manisa’nın tarımda en belirgin özelliğinin ürün yelpazesinin genişliği ve ihracata yönelik kaliteli ürün üretme kabiliyetine sahip oluşu olduğunu vurgulayan Vali Vekili Mustafa Özkaynak, “Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa’dan gerçekleşmektedir. 2020 yılında sofralık üzüm ihracat miktarımız 150 bin ton olup, 110 milyon dolar gelir elde ettik. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat miktarımız ise 247 bin ton olup, yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir gelirimiz söz konusu olmuştur” diye konuştu.

Açılışa; Manisa Vali Vekili Mustafa Özkaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyüköse, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Şule Uygur, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İYİ Parti İl Başkanvekili Şenol Özkaya, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, oda başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 19.00’a kadar açık olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi de fuara katılmak isteyen üreticiler için 17 ilçede otobüs tahsisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, fuar boyunca üreticileri fuara taşıyacak.