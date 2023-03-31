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Manisa, SMA hastası Duru için tek yürek oldu
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN, SMA TİP 1 HASTASI DURU SAĞLIK İÇİN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ODALAR VE İŞ DÜNYASI SEFERBER OLDU.
MANİSA 31.03.2023, 12:27
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan, SMA Tip 1 hastası Duru Sağlık için belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, odalar ve iş dünyası seferber oldu.
Manisa Valiliği izinli resmi yardım kampanyası çerçevesinde tedavi için gerekli olan paranın yaklaşık yüzde 80’i toplanırken, kalan miktarın tamamlanması için Salihli’de dev bir organizasyon gerçekleştirilecek. 3 Nisan Pazartesi günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Salihli Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılacağı programda hayırseverlerinde desteğiyle Duru Sağlık’ın tedavisi için gerekli olan 8 milyon liranın toplanması hedefleniyor.