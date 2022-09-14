Manisa Şehir Hastanesi 10 bin koroner yoğun bakım hastasına hizmet verdi

Ege Bölgesi’nin en yüksek Koroner Yoğun Bakım yatak kapasitesine sahip Manisa Şehir Hastanesi, 2019’dan bu yana 10 bin hastaya hizmet verdi.

Manisa Şehir Hastanesi kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar pek çok alanda hem Manisa’da hem de bölgesinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. Otel konforunda odaları ve özel hastanelerden de ileri seviyede ekipman ve personeliyle bölgesine hizmet veren Manisa Şehir Hastanesi, kalp rahatsızlığı yaşayan vatandaşların en çok tercih ettiği hastane oldu. 18 yatak kapasitesiyle Ege Bölgesi’nin en yüksek Koroner Yoğun Bakım yatak kapasitesine sahip olan hastanede açıldığı günden bugüne kadar 10 bin hastaya hizmet verildi.

Birim hakkında bilgi veren Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Özgül Yıldız, “Koroner Yoğun Bakımda 11 kişilik kardiyoloji hekimi ve 20 hemşireden oluşan ekibimizle hizmet vermekteyiz. Koroner yoğun bakımımız 18 yataklı ve Ege bölgesinin en yüksek yatak sayısına sahip bir yoğun bakım ünitesidir. Ülkemizde kalp hastalıklarına sahip hastalarımız oldukça fazla olduğundan dolayı, yoğun bakımımızın da sirkülasyon hızı oldukça yüksek. Ayrıca 2 tane kateter salonumuz bulunmakta ve burada kateter işlemleri geçici kalıcı kalp işlemleri gibi girişimsel işlemler devam etmektedir. Koroner yoğun bakımımız açıldığı tarih olan 1 Mayıs 2019 tarihinden bu yana eğitimli ve tecrübeli ekibiyle, 10 binden fazla hastaya hizmet verdi ve pek çoğunu şifa ile taburcu etti. Ekibimizle birlikte şu ana kadar en iyi hizmeti verdiğimiz gibi bugünden sonra da aynı şekilde özverili güler yüzlü ve sistematik bir şekilde hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz ve daha birçok hastayı iyileştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kalp krizi, kalp yetmezliği gibi pek çok hastalığı teşhis ettiklerini söyleyen Koroner Yoğun Bakım sorumlu hemşiresi Nalan Yüksek, “Koroner Yoğun Bakımımızda kalp krizi, kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, dijital zehirlenme gibi birçok hastalığın teşhis, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Yoğun bakımda hastayı ve hastalığı bilmek gereksinimlerinin aciliyetini yönetebilmek çok önemlidir. Bakım verilen bazı hastalarda bazen umutlar tükenmişken tedavi ile sağlıklarına kavuştuklarını görmek en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır” ifadelerini kullandı.