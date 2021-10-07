Manisa Sağlık Sen’den sağlık idarecilerine çağrı

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen “İhbar ve şikayetlerin işleme alınma süreci” yazısı üzerinden sağlık idarecilerine çağrıda bulunarak, “Bakanlığımız tarafından ’gereksiz ihbar ve şikayetlerin işleme alınmaması’ konulu yazı, sahanın beklediği tavra örnek bir yaklaşımdır. Hassasiyet ve duyarlılıklarından şüphe duymadığımız sağlık idarecilerimiz de böylesine zor bir dönemde kahramanlarımıza hemen cezai işlem uygulamaktan kaçınmalıdır” dedi.

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığınca 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen “İhbar ve şikayetlerin işleme alınma süreci” yazısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık çalışanlarının pandemi süresi boyunca çok yıprandığını belirten Irgatoğlu, “Pandemi süreci ile birlikte iş yükleri daha da artan, yeterli olmayan istihdam nedeniyle daha fazla çalışmak, daha fazla nöbet tutmak zorunda kalan ve zaman zaman izin dahi kullanamayan sağlık çalışanları, bir de pandeminin riskleri nedeniyle aileleri, çocukları ve de sevdiklerinden uzun süre ayrı kaldılar. Pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılmıştır ki sağlık en önemli ve en çok değer vermemiz gereken alan. Ancak bu sistemi sürdüren sağlık çalışanları da en az sağlık kadar önemli ve kıymetli olduğunun bilincinde hareket edilmelidir. Bu noktada sağlık idarecilerimize de büyük görevler düşmektedir. Gereksiz yere yapılan ihbar ve şikayetlerin alınma sürecinde sağlık çalışanlarımıza karşı daha duyarlı olunmalıdır. Bu düşüncemizi Sağlık Bakanlığımız da gönderdiği yazıyla desteklemektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından sağlık çalışanlarına yönelik ’gereksiz ihbar ve şikayetlerin işleme alınmaması’ konulu genelge aslında fedakarca çalışan, pandemi ile mücadele ederken her türlü riski göze alan, sevdiklerinden uzak kalma pahasına gecesini gündüzüne katarak emek veren sağlık kahramanlarımızın da daha başka nelerle mücadele ettiğinin net bir örneğidir. Gündemde sık sık karşılaştığımız şiddet olayları bir yönüyle de bu şekilde ihbar ve şikayetler ile cereyan etmektedir. Baktığınız zaman sağlık çalışanlarına yönelik rahatsız edici bir tavrın göstergesi olan bu tür ihbar ve şikayetler sağlık çalışanlarının şevkini ve motivasyonlu kıran ve mücadelesini zorlaştıran önemli unsurlardan bir tanesidir. Bakanlığımızın bu konuyu fark edip sahayı da uyarmış olması çalışanlarımızı da sendika olarak bizi de memnun etmiştir. Burada bu bahisle dikkat çekmek istediğimiz başka bir husus da kurumlarda görev yapan idareci arkadaşlarımızın sağlık çalışanlarını motive edecek tutum ve davranışları çoğaltacak bir anlayış sergilemeleridir. Bu yönüyle genel anlamda bir hassasiyetin var olması bizi mutlu etse de zaman zaman personelin en ufak bir hatasında soruşturmaların açılabildiğini ve cezai işlem uygulandığını da gözlemlemekteyiz. Oysaki çalışan memnuniyeti açısından insanların dertlerini dinlemek, iş yoğunluğu ile beraber olabilecek hataları empati kurarak yönetmek bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz ve beklentisi içinde olduğumuz davranışların arasında yer almaktadır. Bu anlamda Bakanlığımızın göndermiş olduğu yazı sadece CİMER ve SABİM üzerinden yapılan şikayetlerin değil, yerelde kurum idarelerinin de dikkate alması gerektiği tüm hususları barındırıyor olmasının işareti olarak kabul edilmelidir. Böylesine bir yaklaşım salgınla mücadelede gücümüzü artıracak, motivasyonumuzu yüksek tutacak ve birbirimize kenetlenmemizi sağlayacaktır” dedi.