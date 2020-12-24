Manisa Sağlık-Sen’den personel planlaması açıklaması

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yapılan personel görevlendirmelerinde çalışanların yakınlarının ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik özel durumlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, personel planlaması ve sağlık çalışanlarının talepleri konusunda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Irgatoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Astlarına zulm etmek üstün acziyetidir. Millete hizmet için kendisine emanet edilen makamı şahsi gücü sanıp, muhatabını hakir gören ve keyfi kararlar ile kahramanlarımızın gönlünü inciten, hakka giren ve sorunlara kulak tıkayan yöneticiler koronadan daha yorucu” ifadelerini kullandı.

Personel görevlendirmeleri konusunda kendilerine iletilen sorunları Sağlık Müdürlüğüne ileten Irgatoğlu, Sağlık Müdürlüğüne ilettikleri yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde dünyanın genelinde olduğu gibi ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında önemli bir yükseliş söz konusudur. Salgınla mücadele kapsamında devletimizin bütün kurumları seferber olmuş, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu gerekli algoritmaları belirleyerek kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Kahraman olarak nitelendirdiğimiz ve bunu fazlasıyla hak eden sağlık çalışanlarımız da türlü zorluğa rağmen bu amansız salgına karşı, eşi benzeri olmayan bir fedakarlık örneği sergilemektedir. Devletimizin bütün kurumlarıyla seferber olduğu bu mücadelede cephenin en ön safında yer alan sağlık kahramanları tarafından sendikamıza iletilen problemler, sendikamız temsilcileri tarafından ilgili yetkililere iletilmekte ve çözüm talep edilmektedir. Bu anlamda filyasyon ekiplerinin yaşadığı sıkıntılar başta olmak üzere, birçok sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşması sendikamızı ve sağlık çalışanlarını mutlu etmektedir. Bununla beraber sendika olarak saha ziyaretlerinde tarafımıza iletilen ya da çalışanların sendikamıza müracaat ederek belirttiği; yapılan personel görevlendirmelerinde çalışanların yakınlarının ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik özel durumlarının, hastalıklarının, kendilerine ya da yakınlarına ait engellilik durumlarının dikkate alınmadığı, bu konularda talepte bulunan personele yönelik muhatapların olumsuz bir iletişim dili kullandığı, personele hakkaniyetsiz davranıldığı gibi şikayetler, bununla birlikte geçici görevlendirmelerde rotasyon uygulamasının talep edildiği, çalışanların sendikamıza müracaat ederek de sıklıkla ifade ettiği ve çözüm bulamadığımız önemli konulardır. Sendikamıza iletilen ve yazımızda belirtilen sorunların çözümü hususunu bilgilerinize arz ederiz.”