Manisa Sağlık Sen’den İl Sağlık Müdürü Karaca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

MANİSA (İHA) – Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetimi, geçtiğimiz günlerde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Erol Karaca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Doç. Dr. Emre Erkuş’un İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmasının ardından boşalan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine Uzm. Dr. Erol Karaca atandı. Başta sağlık camiası olmak üzere, protokol ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Karaca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetimi de Karaca’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette konuşan Irgatoğlu, “İl sağlık müdürü olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Erol Karaca’yı yönetim kurulumuz ve temsilcilerimizle birlikte ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledik. Yeni müdürümüz Erol Karaca, uzun yıllardır Manisa’da görev yapan bir isim. Manisa’yı ve sağlık camiasını da yakından tanıyor. Bu da bizler için bir şanstır. Bizler misafirperverliği dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanları ve yatırımları konusunda Manisa’ya çok şey katacağından şüphemiz yok. Manisa’mıza hayırlı olsun. İzmir’e atanan Doç. Dr. Emre Erkuş’a da Manisa’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca da sendika başkanı Irgatoğlu ve yönetimine teşekkür etti.