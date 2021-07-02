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Manisa Sağlık Sen’den İl Sağlık Müdürü Erkuş’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde Manisa’ya atanan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

MANİSA 02.07.2021, 13:14
Manisa Sağlık Sen’den İl Sağlık Müdürü Erkuş’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde Manisa’ya atanan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başkan Irgatoğlu, Sağlık Müdürü Erkuş’a yeni görev yerinde başarılar diledi. Irgatoğlu, ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Erkuş, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisine gireceklerini belirterek, personel ve vatandaşlarla diyaloğu arttıracaklarını vurguladı. Erkuş, personelin sorun ve talepleri gidermek için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
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