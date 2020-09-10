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Manisa Sağlık Sen’den ’ek ödeme’ açıklaması

SAĞLIK SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA IRGATOĞLU, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLANAN EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE BELİRSİZLİKLER OLDUĞUNU VURGULAYARAK, "VİRÜS SINIF, STATÜ, SERVİS, İŞ AYRIMI YAPMAZKEN; MAALESEF ALIŞILDIĞI ÜZERE EMEK İÇİNDEN EMEK SEÇMEYE AYARLANMIŞ, PERFORMANS KILIFINDA AYRIMCILIK YAPAN, HAKKANİYETTEN UZAK VE DE HERKESİ KAPSAMAKTAN UZAK BİR GENELGE İLE ÇALIŞAN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİ.

MANİSA 10.09.2020, 16:24
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Manisa Sağlık Sen’den ’ek ödeme’ açıklaması

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ek ödeme yönetmeliğinde belirsizlikler olduğunu vurgulayarak, "Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir" dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Irgatoğlu, "Bir kaç gün önce resmi gazetede yayınlanan genelgeyle aile hekimleri için 3 bin TL’ye, aile sağlığı çalışanları için de 850 TL’ye kadar ilave ücret ödeneceği belirtildi. Üst sınırları belirlenen ve fakat kimin ne kadar ücret alacağı belli olmayan aile hekimliği çalışanları daha şimdiden kamuoyu nazarında zengin oldu bile. Şimdi ise ’inşallah muğlak bir genelge çıkmaz’ diye eli duada olan sağlık çalışanları için ne olduğu olacağı belli olmayan, biri yer biri bakar dedirtecek keyfiyette ve nedenini henüz çözmeye vakıf olamadığımız bir şekilde yine 3 ay süreli bir ek ödeme yönetmeliği yayınlandı. Sayın Bakanın tekraren ’sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz’ diyerek beklentilerin karşılanmayacağını ilan etmesinin ardından hem aile hekimliği ilave ücret genelgesi hem de ek ödeme yönetmeliği sonrası sıfır ile kuruş arasında ek ödemeye mecbur bırakılan sağlık çalışanlarının kamuoyunda çifte maaş alıyor algısına maruz bırakılmasını doğru bulmuyor ve de kabul etmiyoruz. 1 Ağustos tarihi itibariyle geçerli ve üç ay süreli olan yönetmelik ve sayın Bakanın ifadeleri bir önceki dönemde yaşanan mağduriyetlerin yeniden yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Kamuoyuna sağlık çalışanlarımıza ilave bir ödeme yapılıyormuş gibi algı yapılması ne kadar yanlış ise çalışanlarımız arasında ayrım yapacak olan ücret politikaları da bir o kadar yanlıştır. Sağlık çalışanları hakkaniyet doğrultusunda adil şekilde ve ayrım yapılmadan hakları olan net bir ücret istemektedir. Lütuf değil emeklerinin karşılığının verilmesini beklemektedir. Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir. Bu tür uygulamalar ile artık tükenen, motivasyonunu kaybetmiş, her türlü belirsizliğin kıskacında kıvranmaktan biçare düşen sağlık çalışanları, iyice yara almaktadır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları başta sayın Bakanımız olmak üzere tüm muhataplarından sorunlarına karşı destek, alın terinin karşılığı bir ücret ve özlük haklarında insan onurunun gereği olan iyileştirmeler bekliyor" dedi.

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