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Manisa Sağlık Sen: "Emek içinden emek seçen bir ek ödeme sistemi kabul edilemez"

SAĞLIK SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA IRGATOĞLU, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MUTSUZ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HİÇ OLMAZSA SALGINLA MÜCADELE SÜRESİNCE, UYGULAMADAKİ HAKSIZLIKLARIN GİDERİLİP, HER BİR ÇALIŞANI KAPSAYACAK ŞEKİLDE NET BİR ÜCRET POLİTİKASI İLE SEYYANEN ZAM BEKLEMEKTEDİR. FEDAKAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA AYRIM YAPAN, HAK GASP EDEN, ALIN TERİNİ YOK SAYAN, BU ÇARPIK DÖNER SERMAYE SİSTEMİNE BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİDİR" DEDİ.

MANİSA 28.08.2020, 14:19
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Manisa Sağlık Sen: "Emek içinden emek seçen bir ek ödeme sistemi kabul edilemez"

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının mutsuz olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları, hiç olmazsa salgınla mücadele süresince, uygulamadaki haksızlıkların giderilip, her bir çalışanı kapsayacak şekilde net bir ücret politikası ile seyyanen zam beklemektedir. Fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir" dedi.

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, döner sermaye sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. Irgatoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, Covid-19 pandemisinde kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımız sadece bu amansız hastalıkla değil aynı zamanda çözüme muhtaç bir çok sorunla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu sorunların en başında ek ödeme problemi gelmektedir. İnsan sağlığını, insan hayatını ve nihayetinde bütün milletin sağlığını tesis etmek için çaba sarf eden sağlık çalışanları farklı isim ve kalemlerde, adaletten uzak, hakkaniyete uymayan, motivasyon kaybına neden olmakla birlikte çalışma barışını bozan, çalışanları birbirine kırdırarak sahada kırgınlığa yol açan, emek içinden emek seçerek, çok ile hiç arasında değişen ve dolayısıyla da ne olduğunu tarif edemediğimiz bir ücret politikasından bıkmış, usanmıştır. Emek içinden emek seçen bir ek ödeme sistemi kabul edilemez. Sağlık Bakanımız her gün vaka bilgilendirmesini yapıp, sevgili vatandaşlarımız salgından korunmak için maske, mesafe ve hijyene dikkat edin diye halkı uyarırken, bir yandan da kural tanımazlık, artan vakalar ve insanların duyarsızlığından dem vurmaktadır. Sağlık personeli de sendikalar, sosyal medya, ve meslek örgütleri aracılığıyla maddi manevi taleplerine çözüm bulması için Sayın Bakan’a seslenirken, maalesef Sayın Bakanımız ve ilgili merciler de sağlık çalışanlarının taleplerine duyarsız kalmaktadır. Bu iki benzer durumdan bahisle bir kez daha seslenmek istiyoruz; Sayın Bakanım eminiz ki sizde halkın haklı uyarılarınıza kulak asmayıp, duyarsız kalmasından ne kadar rahatsızsanız, biz sağlık çalışanları da haklı taleplerimize kulak asmayıp, duyarsız kalınmasından aynı ölçüde rahatsızız. Pandemi ilk ilan edildiğinde sağlık çalışanlarının bundan birkaç sene öncesine kadar zaten aldığı, ama son senelerde kurumların artan giderlerinden dolayı alamaz hale geldiği ek ödemeyi 3 aylığına tavandan ödemeyi vaat ettiniz. Devamında miadını doldurmuş Döner Sermaye Yönetmeliği’nin emek taksiminde ne kadar adaletsiz olduğunu, çoğu çalışanın emeğinin karşılığını böyle bir dönemde bile alamadığını yaşadık ve gördük. Şimdi de cephede iyice yorgun düşüp, tükenen, mesai arkadaşlarının vefat haberleriyle sarsılan fakat sesini duymadığınız sağlık kahramanlarımıza yine bir çok arkadaşımızın sıfır ile kuruş arasında faydalanabileceği döner sermayeden teşvik olarak ödeme yapacağınızı belirttiniz. Üstelik bu sefer tavan ifadesini de kullanmadınız. O halde sormak istiyoruz; emek içinden emeği hangi kıstaslar ile seçeceksiniz? Aynı kurumda insanları bir taraftan çalışan ya da çalışmayan diye ayırırken, diğer taraftan çalışıp çalışmadığına bakmadan, yok ile çok arasındaki ödeme tutarsızlığını hala neden görmüyorsunuz? Pandemi de daha kışı yaşamadık. Yoğun geçeceği belli olan bu döneme sağlık çalışanlarını zihnen, madden ve manen yeterli motivasyon ile girmesini böyle mi sağlayacaksınız? İlk teşvik uygulamanız olan Mart-Nisan-Mayıs aylarında ki tavan döner sermaye uygulaması bir çok sıkıntı yaşatmışken, ikinci teşvik uygulamanızda hem de daha emek seçici yaklaşım ile daha büyük sorunlar ile karşılaşacağımız ortadadır. Sahada çalışanın motivasyonunu kıracak ve direncini düşürecek sonuçlar mücadele gücümüzü de zayıflatacaktır. Sağlık çalışanları, hiç olmazsa salgınla mücadele süresince, uygulamadaki haksızlıkların giderilip, her bir çalışanı kapsayacak şekilde net bir ücret politikası ile seyyanen zam beklemektedir. Salgın sürecinde de çok net bir şekilde görüldüğü gibi virüs sahada ayrım yapmıyor. Ve tüm sağlık çalışanları aynı riski taşıyor. Sonuç olarak; fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasp eden, alın terini yok sayan, bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir. Bu yanlış bakıştan ve haksız uygulamadan bir an önce dönülmeli; sağlık çalışanlarının yüzü güldürülmelidir. Her türlü yanlışlığa ve olumsuzluğa muhalif duruşumuzdan asla vazgeçmeden, haksızlıkları açıkça dile getirmek kaydıyla emeğin değerini ve ekmeğimizi büyütmenin derdiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz"

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