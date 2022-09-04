Manisa protokolü Fetih Mescidi restorasyonunda incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte, Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Fetih Mescidinde incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Manisa’nın fethinin sembolü Fetih Mescidi’nde tarihi yapı gün yüzüne çıkmaya başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte, çalışmaları yerinde inceleyerek, süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Çelik’in restorasyon hakkında bilgi verdiği incelemelerin ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler değerlendirmede bulundu.

"2023 yılının ilk aylarında ibadete açmayı planlıyoruz"

Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedildiğini ve fethin sembolü olarak restorasyonu yapılan mescidin inşa edildiğini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Aradan asırlar geçtikten sonra bazı kısımları, yıpranmış, yıkılmış durumdaydı. Buranın aslına uygun bir şekilde ihya edilebilmesi için Sayın Valimizin talimatı, İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün de yoğun gayretleriyle buranın bir mescid olduğu tescillendi ve röleve, restorasyon projeleri tamamlandı. Ardından da Şehzadeler Belediyesi olarak biz 3,5 milyon TL bedelle ihalesini yaptık ve şu an çalışmalar devam ediyor. Nasip olursa da 2023 yılının ilk aylarında inşaat çalışmalarını bitirip, ibadete açmayı planlıyoruz. Gerek proje safhasında gerekse de yapım kısmındaki ciddi destekleri ve önderlikleri için Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz’e tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, yüklenicimize ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız tamamlayıp içerisinde namaz kılmayı hepimize nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Fetih Mescidi’nin halk arasında Hacet Dede Türbesi olarak bilindiğini anımsatan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise "Çalışmalar başladığında burası çaputların bağlandığı, bizim Geçmişten Günümüze Türbelerimiz projemiz çerçevesinde eleştirdiğimiz adetlerin olduğu bir merkezdi. Şimdi çok şükür aslına uygun hale getirilmesi için sizin öncülüğünüzde restorasyonu yapılıyor. Çok memnunuz. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Başkanımız ekibiyle birlikte çok inandığımız bu projeye destek verdiler. Biz gerçekten aşılması zor sıkıntıları aşmakta, belediyemizin ekipleri ile birlikte koordineli şekilde çalıştık. İnşallah vücuda geldiğinde hep birlikte burada namaz kılacağız" dedi.

2020 yılında Manisa’da göreve başladığında, daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi, kentin ihtiyaçlarının neler olduğu ve buna karşılık imkanlarının neler olduğuna yönelik bir çalışma yaptırdığını belirten Manisa Valisi Yaşlar Karadeniz sözlerine şöyle devam etti; "Ön araştırma yaptırdığımızda ilimizde restorasyonu gerekli olan çok sayıda eser olduğunu, bir miktar da bununla ilgili kaynağımızın olduğunu tespit ettik. Bu tespitten sonra da neleri öne çıkaracağımıza dair bir çalışma yapılması gerekiyordu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu konuda bir çalışma yaparak, güzel bir sunum hazırladılar. O sunumda yer alan konu başlıklarımızdan biri de Fetih Mescidi idi. Burayla ilgili proje de tamamlandı ve Şehzadeler Belediyemiz, YİKOP ve İl Kültür ve Turzm Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde restorasyon çalışmasına başladı. 2023’ün ilk aylarında bittiğinde Fetih Mescidini, Manisa’nın sahip olduğu bu kadim değeri de ayağa kaldırmış olacağız. Gayretli çalışmalarından dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, Kaymakam Beye ve Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyeceğimiz o gün başka eserlerimiz için de çalışma başlamış olacak" dedi.