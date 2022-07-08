Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa Valiliğince geleneksel bayramlaşma töreni Manisa Polisevi’nde gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in ev sahipliğinde yapılan törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Vali Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık ile misafirlerini kapıda karşıladı.

Bayramlaşma programına katılanlara teşekkür eden Karadeniz, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçirilmesini temenni etti.