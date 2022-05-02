Manisa protokolü bayramda bir araya geldi

Pandemi nedeniyle Manisa’da 2 senedir yapılmayan bayramlaşma programı Manisa Öğretmenevinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramının ilk günü bir araya gelen Manisa protokolü Öğretmenevinde bayramlaştı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan misafirlerle tek tek bayramlaşıldı.

Bayramlaşma programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, vali yardımcıları, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, MHP İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Ramazan ayının hem ülke olarak hem il olarak huzur içinde, sükut içinde tamamladık. Temennim odur ki birlik içinde huzur içinde her zaman bayramları kutlayalım” diyerek bayramlaşmaya katılanlara teşekkür etti.