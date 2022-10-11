Manisa polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 1 haftada 18 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-10 Ekim tarihleri arasında bir haftalık sürede uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Bir haftalık süreçte çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 113 kişiden 18’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler 3-10 Ekim tarihleri arasında bir haftalık süreçte, 400.24 gram metamfetamin, 34 bin 545 adet sentetik ecza hapı, 212.30 gram esrar, 1160 adet ecstasy hap, 102 gram skunk maddesi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 106 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve 11 bin 10 TL para ele geçirdi. Meydana gelen 82 olayda 113 şüpheli şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.