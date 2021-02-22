Manisa polisi, 434 okulda 20 bin 400 öğrenci ve velisine ulaşacak

MANİSA (İHA) – Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, hayata geçirdiği “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Siberay” ve “Gelecek Ellerimizde” projeleriyle uyuşturucu kullanımı, çocuk yaşta suça karışma olayları ve siber suçlar hakkında 434 okulda 20 bin 400 öğrenci ve velisini bilinçlendirecek. Bilinçlendirme eğitimleri, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ortaklığıyla Zoom uygulaması üzerinden verilecek.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde bulunan 434 okulda 20 bin 400 öğrenci ve velisine ulaşmak üzere “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “Siberay” ve “Gelecek Ellerimizde” projelerini hayata geçirdi. Proje kapsamında, son yıllarda ülke genelinde özellikle öğrenciler ve velileri için büyük tehlike haline gelen, siber suçlar, uyuşturucu kullanımı ve çocuk yaşta suça karışma olayları hakkında bilinçlendirme çalışması yapılacak. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında, uyuşturucu ile mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyeti yapılacak.

Siberay Projesi kapsamında, siber suçları gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturulacak.

Gelecek Ellerimizde Projesi kapsamında ise 18 yaşından küçük çocukların suça karışmasını önlemek, suça karışmış çocukların ise aileleri tarafından takip edilerek, devamının önüne geçilmesi ve daha büyük suça iten nedenler halkında bilgilendirmeler yapılacak. Polisler tarafından verilecek bilinçlendirme eğitimleri, İl Milli Eğitim müdürlüğü iş birliği ortaklığıyla Zoom uygulaması üzerinden verilecek.