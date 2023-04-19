Manisa otogarında bayram hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi sıklıkla kullanılacak olan terminallerde, vatandaşların huzuru ve güveni ile bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü Aydoğan İra, birime bağlı zabıta ekipleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim gerçekleştirdi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için esnaf ve vatandaşlarla görüş alışverişinde de bulunulan denetimlerde, herhangi bir sorun, istek ve şikayet durumunda vatandaşların 24 saat boyunca oto terminal içinde zabıta ve güvenlik personeline sorunlarını iletebilecekleri belirtildi. Terminaller Şube Müdürü Aydoğan İra, terminal esnafına da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, bayramlarını tebrik etti.